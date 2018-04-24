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日高官調戲女記者丟官 領高額退休金惹議

2018-04-24 14:52中央社 東京18日綜合外電報導

日本財務省事務次官福田淳一因性騷擾女記者請辭，內閣會議今天批准他辭官。但因他可領高額退休金，再度引起爭議。

日本放送協會（NHK）等媒體報導，福田被週刊爆料對女記者做出言詞性騷擾，讓因竄改公文形象重挫的財務省更陷窘境，本月18日，他以「無法善盡職責」為由提出辭呈，今天內閣會議批准他的辭呈。

副首相兼財務大臣麻生太郎今天在內閣會議後對媒體表示，事務方面最高層級官員因個人的性騷擾疑雲辭官，實在令人遺憾。麻生說，會暫時保留支付給福田退休金，今後如果判斷應予以懲處的話，考慮減少給福田的退休金。

立憲民主黨等在野黨昨天質問財務省，要求財務省須在昨天之內對福田做出懲處。在野黨問財務省官員，福田請辭獲准的話，可獲多少退休金，財務省官員回答，約是5300萬日圓（約新台幣1500萬元）。

民進黨幹事長增子輝彥在記者會上表示，無法接受福田毫無責任感的辭職，應予以免職嚴懲，不應給他退休金。

增子說，福田蹂躪人權、蔑視女性、傲慢，這是福田個人的問題，財務省的體質也有問題，這些都應追究責任，嚴正處理。

福田於1982年進入大藏省（財務省前身），歷任處理財務省人事、與首相官邸（行政中心）溝通的官房長、主計局長等要職，去年7月升任事務次官。福田辭職一事是時隔20年日本財務次官在任內辭職，上次是因為1998年大藏省爆發接待瀆職案。

日本財務省事務次官福田淳一因性騷擾女記者請辭，內閣會議今天批准他辭官。但因他可領...
日本財務省事務次官福田淳一因性騷擾女記者請辭，內閣會議今天批准他辭官。但因他可領高額退休金，再度引起爭議。圖擷自NHK(0424)
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