親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
加國箱型車輾人
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

陸客是「天上掉下來的禮物」 學者：花蓮眼光要放遠

五四校慶前夕，北京大學強壓「狼師性侵案」

指中國南海休漁令無效 越南鼓勵漁民正常捕撈

2018-04-24 12:55中央社 河內24日電

中國日前提出2018年南海等海域休漁制度，適用範圍涵蓋與越南具有主權爭議的海域。越南官方昨天重申，中國此舉是無效的，越南鼓勵漁民正常出海捕撈作業。

近年來，中國每年5月起在黃海、渤海、東海、南海等海域實施休漁制度。期間在特定海域，漁船不得進行捕撈作業。

中國農業部2月發布2018年休漁公告，5月1日生效，為期3至4個月。

越南外交部與漁業協會等部門先前針對中國休漁令表達抗議，指此舉侵犯越南對西沙群島（越稱黃沙群島）和北部灣海域的主權，認為中方的作法是非法和無效的。

「青年報」新聞網站報導，越南農業與農村發展部昨天致函沿海各省市政府，指出中國在歸屬越南主權的海域提出休漁令，是無效的行為。

越南農業與農村發展部建議，沿海各省市相關單位鼓勵漁民出海，在越南海域進行正常捕撈作業，同時宣導漁民出海作業時應組成小組，以利海上互相協助。

報導說，越南農業與農村發展部要求相關單位密切管理與掌握漁船出海及在海上捕撈作業的情況，若發生任何意外，應及時透過專線通知上級。

另外，越通社報導，越南與中國近日在北部灣海域舉行2018年第一次越中北部灣共同漁區海上聯合檢查行動。越中兩國各派2艘海警船參加，展開海上漁業管理經驗交流及海上緊急情況搜救演習等活動。

報導說，這是越中兩國海上執法部門在越中北部灣漁業合作委員會的框架下，自2006年以來，在越中北部灣共同漁區的年度聯合檢查行動。

越南南海漁民
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

陸客在北韓車禍嚴重傷亡 金正恩赴醫院探傷者

2018-04-24 10:36

為表愛國不用俄國天然氣 波蘭燃煤空汙歐盟第一

2018-04-24 12:36

影／這種玩笑太驚險！人行道被推一下 少女險喪命

2018-04-24 10:41

92歲馬哈迪參選 承諾當選將讓位給他親手扳倒的安華

2018-04-24 10:39

馬克宏會川普 伊朗核協定與貿易待解

2018-04-24 10:17

凱特產後7小時出院 英產婦住院時間短不稀奇

2018-04-24 09:25

罕見！金正恩訪中國駐北韓大使館 說他難受想哭

2018-04-24 09:21

日本民進黨變國民黨？ 日網友酸：孫文、蔣介石都傻眼

2018-04-24 09:17

日本民進黨整併再出發 新黨名恐是…國民黨！

2018-04-24 08:11

北韓大車禍 陸客32死 中方派醫救援

2018-04-24 00:17

安倍民調跌 7成企業照挺

2018-04-24 00:17

美朝韓火熱 陸憂兩韓都傾美

2018-04-24 00:17

川普開條件：北韓先棄核 才能換解除制裁

2018-04-24 00:17

好孕不斷 威廉凱特相戀及婚後生活大事紀

2018-04-23 21:42

英國王室寶寶誕生 傳統繁文縟節多

2018-04-23 21:29

恭喜！凱特王妃平安生產 生下一名小王子

2018-04-23 20:21

北韓車禍36死2重傷 中國急派醫師赴北韓

2018-04-23 18:22

莫習會將舉行 應關注是否影響台印交流

2018-04-23 17:24

韓航老媽比千金更野蠻 喝令裝修工人下跪掌嘴踢腿

2018-04-23 15:59

逾30名陸客死亡 北韓觀光巴士墜橋意外影片曝光

2018-04-23 15:41

禍不單行！韓航董座妻女涉逃稅 海關人員搜索韓航

2018-04-23 14:48

IS炸阿富汗選民中心57死 衝擊大選

2018-04-23 14:43

中國海警船再度入侵釣魚台日本「領海」 今年第8次

2018-04-23 13:51

拚經濟有表現 七成日企挺安倍三連任

2018-04-23 13:49

陸疑網攻日國防產業 攫取日對北韓方針

2018-04-23 13:34

法眾院通過新移民法 馬克宏陣營現分歧

2018-04-23 13:17

北韓發生重大交通意外 巴士墜橋逾30陸客死亡

2018-04-23 12:07

年金改革大暴亂：尼加拉瓜25死，總統放棄爭議年改案

2018-04-23 11:50

巴拉圭大選官方結果 執政黨候選人當選總統

2018-04-23 11:33

年改髮夾彎！尼加拉瓜反年改釀25死 總統宣布放棄

2018-04-23 11:30

貪腐侵蝕經濟成長 IMF揭櫫打貪新政策

2018-04-23 10:37

與川普握手角力建友誼 馬克宏訪美證明「法國回來了」

2018-04-23 10:07

失業率直直升 文在寅快成「大話總統」

2018-04-23 09:46

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

命運錯置！醫院疏失抱錯嬰 富家千金淪至孤兒院

2018-04-24 09:33

恭喜！凱特王妃平安生產 生下一名小王子

2018-04-23 20:21

爸媽不讓他去峇里島 澳洲12歲童偷刷卡飛出國4天

2018-04-22 16:44

罕見！金正恩訪中國駐北韓大使館 說他難受想哭

2018-04-24 09:21

影／客機1.5萬呎高空突「脫窗」 女乘客嚇哭釀3傷

2018-04-23 14:39

加拿大車撞人增至10死15傷 凶嫌是大學生

2018-04-24 06:45

日本民進黨整併再出發 新黨名恐是…國民黨！

2018-04-24 08:11

韓航老媽比千金更野蠻 喝令裝修工人下跪掌嘴踢腿

2018-04-23 15:59

夏綠蒂公主探視弟弟 王室招牌揮手萌翻了

2018-04-24 08:54

凱特產後7小時出院 英產婦住院時間短不稀奇

2018-04-24 09:25

逾30名陸客死亡 北韓觀光巴士墜橋意外影片曝光

2018-04-23 15:41

禍不單行！韓航董座妻女涉逃稅 海關人員搜索韓航

2018-04-23 14:48

加拿大多倫多廂型車撞行人 死亡人數增至10人

2018-04-24 06:05

影／美餐廳遭裸男持槍掃射 非裔男英勇奪槍被封英雄

2018-04-23 14:10

一家蘋概股繼台積電後發布失望財測 費半指數再翻黑

2018-04-24 07:31

英國王室寶寶誕生 傳統繁文縟節多

2018-04-23 21:29

法官無視病情嗆「太多話」 氣喘被告人庭後3天死亡

2018-04-24 10:53

快生了！凱特王妃開始陣痛 23日一早入院待產

2018-04-23 16:03

英王室將迎接新生命 繼承順位擠下哈利

2018-04-23 19:49

日本民進黨變國民黨？ 日網友酸：孫文、蔣介石都傻眼

2018-04-24 09:17

芭芭拉喪禮才結束 老布希即因敗血症送加護病房

2018-04-24 08:14

田州鬆餅店4死槍擊案 兇嫌落網

2018-04-24 03:21

北韓車禍36死2重傷 中國急派醫師赴北韓

2018-04-23 18:22

好孕不斷 威廉凱特相戀及婚後生活大事紀

2018-04-23 21:42

川普不是第一個！ 那些年砲轟高油價的美國總統們

2018-04-23 22:11

芬蘭將結束兩年期無條件基本收入方案 不延長擴大

2018-04-24 07:54

不平凡的雙約會！川普和馬克宏偕妻搭直升機浪漫晚餐

2018-04-24 11:13

英國威廉王子妻子凱特第3胎 小王子報到

2018-04-24 00:17

台塑投資94億元在美建石化園區 前5年地價稅全免

2018-04-24 07:34

大陸海運代理商打廣告 可利用轉運規避美關稅

2018-04-23 13:51

決戰天際線 全球掀摩天樓興建潮

2018-04-24 01:18

多倫多貨車輾人 目擊者：嬰兒推車被撞飛

2018-04-24 09:20

陸客在北韓車禍嚴重傷亡 金正恩赴醫院探傷者

2018-04-24 10:36

紐時記者爆料 比爾‧柯林頓大選後散播陰謀論謠言

2018-04-23 19:06

影／這種玩笑太驚險！人行道被推一下 少女險喪命

2018-04-24 10:41

她雖然沒有四肢 但她獲得全世界最溫暖的愛

2018-04-23 14:39

北韓大車禍 陸客32死 中方派醫救援

2018-04-24 00:17

影／日租屋公司推「影子男友」 保障獨居女子安全

2018-04-23 18:10

彭博資訊專欄／OPEC要記取油價崩跌教訓

2018-04-24 01:19

川普背書也不管用？羅穆尼選參議員 輸掉黨提名戰

2018-04-23 16:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top