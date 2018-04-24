指中國南海休漁令無效 越南鼓勵漁民正常捕撈

2018-04-24 12:55 中央社 河內24日電



中國日前提出2018年南海等海域休漁制度，適用範圍涵蓋與越南具有主權爭議的海域。越南官方昨天重申，中國此舉是無效的，越南鼓勵漁民正常出海捕撈作業。

近年來，中國每年5月起在黃海、渤海、東海、南海等海域實施休漁制度。期間在特定海域，漁船不得進行捕撈作業。

中國農業部2月發布2018年休漁公告，5月1日生效，為期3至4個月。

越南外交部與漁業協會等部門先前針對中國休漁令表達抗議，指此舉侵犯越南對西沙群島（越稱黃沙群島）和北部灣海域的主權，認為中方的作法是非法和無效的。

「青年報」新聞網站報導，越南農業與農村發展部昨天致函沿海各省市政府，指出中國在歸屬越南主權的海域提出休漁令，是無效的行為。

越南農業與農村發展部建議，沿海各省市相關單位鼓勵漁民出海，在越南海域進行正常捕撈作業，同時宣導漁民出海作業時應組成小組，以利海上互相協助。

報導說，越南農業與農村發展部要求相關單位密切管理與掌握漁船出海及在海上捕撈作業的情況，若發生任何意外，應及時透過專線通知上級。

另外，越通社報導，越南與中國近日在北部灣海域舉行2018年第一次越中北部灣共同漁區海上聯合檢查行動。越中兩國各派2艘海警船參加，展開海上漁業管理經驗交流及海上緊急情況搜救演習等活動。

報導說，這是越中兩國海上執法部門在越中北部灣漁業合作委員會的框架下，自2006年以來，在越中北部灣共同漁區的年度聯合檢查行動。