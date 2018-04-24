親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
加國箱型車輾人
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

陸客是「天上掉下來的禮物」 學者：花蓮眼光要放遠

五四校慶前夕，北京大學強壓「狼師性侵案」

規模5.6地震襲尼加拉瓜外海 暫無災情

2018-04-24 12:47中央社 馬納瓜23日綜合外電報導

美國地質調查所（U.S. Geological Survey）表示，中美洲國家尼加拉瓜的太平洋沿岸外海今天發生地震，初估規模5.6，目前尚無災情傳出。

美聯社報導，震央位於首都馬納瓜（Managua）西北西約165公里，在奇南德加（Chinandega）以西64公里處。

地震發生在晚間8時30分前後，震源深度約46公里。

地震尼加拉瓜
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

陸客在北韓車禍嚴重傷亡 金正恩赴醫院探傷者

2018-04-24 10:36

為表愛國不用俄國天然氣 波蘭燃煤空汙歐盟第一

2018-04-24 12:36

影／這種玩笑太驚險！人行道被推一下 少女險喪命

2018-04-24 10:41

92歲馬哈迪參選 承諾當選將讓位給他親手扳倒的安華

2018-04-24 10:39

馬克宏會川普 伊朗核協定與貿易待解

2018-04-24 10:17

凱特產後7小時出院 英產婦住院時間短不稀奇

2018-04-24 09:25

罕見！金正恩訪中國駐北韓大使館 說他難受想哭

2018-04-24 09:21

日本民進黨變國民黨？ 日網友酸：孫文、蔣介石都傻眼

2018-04-24 09:17

日本民進黨整併再出發 新黨名恐是…國民黨！

2018-04-24 08:11

北韓大車禍 陸客32死 中方派醫救援

2018-04-24 00:17

安倍民調跌 7成企業照挺

2018-04-24 00:17

美朝韓火熱 陸憂兩韓都傾美

2018-04-24 00:17

川普開條件：北韓先棄核 才能換解除制裁

2018-04-24 00:17

好孕不斷 威廉凱特相戀及婚後生活大事紀

2018-04-23 21:42

英國王室寶寶誕生 傳統繁文縟節多

2018-04-23 21:29

恭喜！凱特王妃平安生產 生下一名小王子

2018-04-23 20:21

北韓車禍36死2重傷 中國急派醫師赴北韓

2018-04-23 18:22

莫習會將舉行 應關注是否影響台印交流

2018-04-23 17:24

韓航老媽比千金更野蠻 喝令裝修工人下跪掌嘴踢腿

2018-04-23 15:59

逾30名陸客死亡 北韓觀光巴士墜橋意外影片曝光

2018-04-23 15:41

禍不單行！韓航董座妻女涉逃稅 海關人員搜索韓航

2018-04-23 14:48

IS炸阿富汗選民中心57死 衝擊大選

2018-04-23 14:43

中國海警船再度入侵釣魚台日本「領海」 今年第8次

2018-04-23 13:51

拚經濟有表現 七成日企挺安倍三連任

2018-04-23 13:49

陸疑網攻日國防產業 攫取日對北韓方針

2018-04-23 13:34

法眾院通過新移民法 馬克宏陣營現分歧

2018-04-23 13:17

北韓發生重大交通意外 巴士墜橋逾30陸客死亡

2018-04-23 12:07

年金改革大暴亂：尼加拉瓜25死，總統放棄爭議年改案

2018-04-23 11:50

巴拉圭大選官方結果 執政黨候選人當選總統

2018-04-23 11:33

年改髮夾彎！尼加拉瓜反年改釀25死 總統宣布放棄

2018-04-23 11:30

貪腐侵蝕經濟成長 IMF揭櫫打貪新政策

2018-04-23 10:37

與川普握手角力建友誼 馬克宏訪美證明「法國回來了」

2018-04-23 10:07

失業率直直升 文在寅快成「大話總統」

2018-04-23 09:46

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

命運錯置！醫院疏失抱錯嬰 富家千金淪至孤兒院

2018-04-24 09:33

恭喜！凱特王妃平安生產 生下一名小王子

2018-04-23 20:21

爸媽不讓他去峇里島 澳洲12歲童偷刷卡飛出國4天

2018-04-22 16:44

罕見！金正恩訪中國駐北韓大使館 說他難受想哭

2018-04-24 09:21

影／客機1.5萬呎高空突「脫窗」 女乘客嚇哭釀3傷

2018-04-23 14:39

加拿大車撞人增至10死15傷 凶嫌是大學生

2018-04-24 06:45

日本民進黨整併再出發 新黨名恐是…國民黨！

2018-04-24 08:11

韓航老媽比千金更野蠻 喝令裝修工人下跪掌嘴踢腿

2018-04-23 15:59

夏綠蒂公主探視弟弟 王室招牌揮手萌翻了

2018-04-24 08:54

凱特產後7小時出院 英產婦住院時間短不稀奇

2018-04-24 09:25

逾30名陸客死亡 北韓觀光巴士墜橋意外影片曝光

2018-04-23 15:41

禍不單行！韓航董座妻女涉逃稅 海關人員搜索韓航

2018-04-23 14:48

加拿大多倫多廂型車撞行人 死亡人數增至10人

2018-04-24 06:05

影／美餐廳遭裸男持槍掃射 非裔男英勇奪槍被封英雄

2018-04-23 14:10

一家蘋概股繼台積電後發布失望財測 費半指數再翻黑

2018-04-24 07:31

英國王室寶寶誕生 傳統繁文縟節多

2018-04-23 21:29

法官無視病情嗆「太多話」 氣喘被告人庭後3天死亡

2018-04-24 10:53

快生了！凱特王妃開始陣痛 23日一早入院待產

2018-04-23 16:03

英王室將迎接新生命 繼承順位擠下哈利

2018-04-23 19:49

日本民進黨變國民黨？ 日網友酸：孫文、蔣介石都傻眼

2018-04-24 09:17

芭芭拉喪禮才結束 老布希即因敗血症送加護病房

2018-04-24 08:14

田州鬆餅店4死槍擊案 兇嫌落網

2018-04-24 03:21

北韓車禍36死2重傷 中國急派醫師赴北韓

2018-04-23 18:22

好孕不斷 威廉凱特相戀及婚後生活大事紀

2018-04-23 21:42

川普不是第一個！ 那些年砲轟高油價的美國總統們

2018-04-23 22:11

芬蘭將結束兩年期無條件基本收入方案 不延長擴大

2018-04-24 07:54

不平凡的雙約會！川普和馬克宏偕妻搭直升機浪漫晚餐

2018-04-24 11:13

英國威廉王子妻子凱特第3胎 小王子報到

2018-04-24 00:17

台塑投資94億元在美建石化園區 前5年地價稅全免

2018-04-24 07:34

大陸海運代理商打廣告 可利用轉運規避美關稅

2018-04-23 13:51

決戰天際線 全球掀摩天樓興建潮

2018-04-24 01:18

多倫多貨車輾人 目擊者：嬰兒推車被撞飛

2018-04-24 09:20

陸客在北韓車禍嚴重傷亡 金正恩赴醫院探傷者

2018-04-24 10:36

紐時記者爆料 比爾‧柯林頓大選後散播陰謀論謠言

2018-04-23 19:06

影／這種玩笑太驚險！人行道被推一下 少女險喪命

2018-04-24 10:41

她雖然沒有四肢 但她獲得全世界最溫暖的愛

2018-04-23 14:39

北韓大車禍 陸客32死 中方派醫救援

2018-04-24 00:17

影／日租屋公司推「影子男友」 保障獨居女子安全

2018-04-23 18:10

彭博資訊專欄／OPEC要記取油價崩跌教訓

2018-04-24 01:19

川普背書也不管用？羅穆尼選參議員 輸掉黨提名戰

2018-04-23 16:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top