罕見！金正恩訪中國駐北韓大使館 說他難受想哭

2018-04-24 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



北韓官方媒體24日報導，北韓領導人金正恩23日前往中國大陸駐北韓大使館，對北韓發生交通意外造成數十名陸客死亡一事表達「深切」慰問。

金正恩前往大陸駐北韓大使館，相當罕見。金正恩與美國總統川普會面前，上個月出其不意出訪中國，顯示與共產黨盟友中國的關係雪融冰釋。

朝鮮中央通訊社報導，金正恩23日上午6時30分赴大使館，因前一天晚上北韓發生遊覽車意外，造成32名陸客喪生，2名陸客重傷，另有4名北韓人死亡。

朝鮮中央通訊社指出：「金正恩表示，這場意外事故讓他相當難過，他一想到失去至親的悲傷家屬，就不禁悲從中來。」金正恩說北韓人把這場悲劇當作「自己的不幸」，北韓將「以最大誠意善後」緩解家屬的悲痛。

根據報導，中國駐北韓大使李進軍向金正恩表達謝意，強調金正恩的到訪象徵兩國「堅定良好的情誼」。

中國是北韓唯一盟友也是經濟命脈，兩國因北韓的核子和飛彈挑釁而關係緊張。但自從金正恩選在與川普和南韓總統文在寅會晤前，先在三月底會晤中國大陸主席習近平，兩國關係已開始改善。

北韓領導人金正恩（左二）23日上午赴中國大陸駐北韓大使館會晤中國駐北韓大使李進軍（右二），表達慰問之情。美聯社 分享 facebook

金正恩對車禍致哀 北韓官媒罕見負面消息

【中央社／首爾24日綜合外電報導】

北韓22日深夜發生重大死亡車禍，一輛遊覽車翻落橋下，造成至少32名中國公民和4名北韓人喪生；北韓官方媒體今天報導，領導人金正恩對這起悲劇表示「沉痛哀傷」。

法新社報導，北韓政府一向嚴格管控對外消息，官方通訊社罕見地報導了這則負面新聞。報導指出，金正恩昨天上午會見中國駐北韓大使，稍後到醫院探望車禍倖存者。

北韓中央通信社報導：「他表示，這次意外事故令他心中感受沉痛哀傷，想到那些失去親人的家庭時，他就哀傷不已。」

報導引述金正恩的話說，北韓人民「對這件悲劇事故感同身受」。

路透社報導，中國是北韓經濟與外交上最重要的支持者，儘管北京先前對於平壤幾次飛彈與核子試驗感到不滿。

北韓中央通信社報導，中國駐北韓大使李進軍表示，會將金正恩的到訪轉達給中國國家主席習近平與車禍罹難者家屬；並承諾與北韓官員針對這起事故密切合作。

南韓智庫「韓國海洋水產開發院」（Korea Maritime Institute）指出，在北韓所有外國訪客裡，中國觀光客占了約80%，估計每年帶來約4400萬美元（約新台幣13億元）的收入。