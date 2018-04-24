日本民進黨變國民黨？ 日網友酸：孫文、蔣介石都傻眼

2018-04-24 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



為了對抗執政的自民黨，日本在野黨民進黨與希望之黨正在討論整併，傳出新黨名很可能是「國民黨」,新黨名將在今日的新黨協議會議拍板。

「民進黨」變「國民黨」，不只台灣人笑，日本網友也酸爆了，直說連孫文、蔣介石都要傻眼。

還有網友說，說到1930年代的中國與蔣介石，那就是日本的敵人啊！

也有網友說希望之黨＋民進黨＝國民黨，是哪裡的國民？韓國國民黨？中國國民黨？建議民進黨議員還是躲起來不要出來吧！