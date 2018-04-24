凱特產後7小時出院 英產婦住院時間短不稀奇

2018-04-24 09:25 中央社 倫敦24日專電



英國威廉王子和妻子凱特23日帶著王室新生兒步出醫院，首次對全世界亮相。凱特在生下寶寶，不到7小時後便返家，相當迅速。美聯社 分享 facebook 英國威廉王子的妻子凱特23日產下第3個孩子，產後不到7小時隨即帶著襁褓中的小王子出院返家，被認為超神速，但數據顯示，英國產婦住院期在富裕國家當中最短，這完全不奇怪。

凱特23日早晨接近6時被送入西倫敦聖瑪麗醫院（St Mary's Hospital）的林多院區（Lindo Wing），上午11時1分產子。下午接近6時，威廉和凱特帶著王室新生兒步出醫院，首次對全世界亮相。威廉和凱特隨後帶著小王子回家，距離她生產不到7小時。

凱特生第一胎喬治王子時在醫院待了一晚，生夏綠蒂公主時，在產後10小時出院，第3胎更縮短至7小時。

全球都在關注英國王室迎接新生兒，因此凱特的火速出院引發各界討論。但其實，產婦生產後在同一天返家，在英國並不罕見。

根據發布在「公共科學圖書館醫學期刊」（PLOSMedicine）的研究，在高所得國家當中，英國新手媽媽住院的時間最短。

研究發現，在取得數據的71個國家中，自然產的產婦，產後住院期從0.5天（埃及）到6.2天（烏克蘭）不等。而在高所得國家當中，英國的產婦住院期最短，平均只有1.5天。相較下，德國是3天，法國則是4.2天。

研究作者指出，較富裕國家的產婦住院期短，原因可能是她們本身較健康，或是分娩時接受的醫院處置較好。

由於凱特擁有許多醫療資源，生產後快速出院對她可能不會構成太大危險，但有部分英國婦女反應，生產後立刻返家令人很害怕，也無法做好心理準備。

「美國小兒科學會」（AAP）建議，由於產婦的知識、能力各不相同，返家的時間應該因人而異。另一項影響因素則是新手媽媽身邊是否有能夠協助她的家人或專家，像是家庭兒科醫師等，瞭解如何照顧新生兒。

由於凱特身邊不乏專家，備受關注的她，回家似乎更能獲得休息。