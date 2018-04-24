多倫多貨車輾人 目擊者：嬰兒推車被撞飛

2018-04-24 09:20 中央社 多倫多23日綜合外電報導



多倫多23日發生廂型車衝進人行道輾壓路人的慘劇，造成至少10死15傷。目擊者稱，嫌犯是蓄意朝人衝撞，還有嬰兒推車被撞到半空中。美聯社 分享 facebook

加拿大多倫多今天發生廂型車衝進人行道輾壓路人的慘劇，造成至少10死15傷。雖然警方尚無法證實犯案動機，但目擊者表示犯嫌完全是蓄意朝人衝撞，還有嬰兒推車被撞到半空中。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，目擊者說廂型車今天下午1時30分在多倫多鄰近芬治大道（Finch Ave）的央街（Yonge Street）衝破欄杆輾人；多倫多警局代理局長原先證實9人遇害，犯嫌已被捕帶入拘留所，後有外電聲稱死亡人數已達10人。

有媒體確認犯嫌身分為25歲男子米納希安（Alek Minassian）。

警方尚無法確認事件是蓄意攻擊，但目擊者表示廂型車駕駛看來就是要鎖定行人。

現場目擊者阿里（Ali）說：「那個人是蓄意犯案，他要殺害每個人，他不斷、不斷地衝撞，人們一個接著一個被撞。」阿里表示許多被害者是年長者，他還看到有一輛嬰兒推車被撞到半空中。

犯案的出租廂型車輾人後逃離現場，警方隨後在數條街以外攔住犯嫌。現場影片顯示，犯嫌似乎還拿著槍指著員警，後來才被員警喝令棄槍就逮。犯案的白色Ryder廂型車車頭毀損嚴重。

目擊者羅伯茲（Carol Roberts）表示，她看到「一堆沒有生命跡象的人躺在地上」，「地上好多屍體」。

現場採訪的記者柯恩（Jeremy Cohn）以整條央街到處都有屍體」描述現場慘況，並說「我現走在央街上，經過許多已被布覆蓋的屍體，鞋子與碎片路上到處都是」。

另有目擊者估計，廂型車是以約70公里時速輾人。

就在兩個月前，伊斯蘭國（IS）才透過令人毛骨悚然的文宣，呼籲極端分子發起汽車攻擊。他們在宣傳裡號召想成為孤狼犯案的聖戰士們「用卡車撞人」並「將他們殺光」。