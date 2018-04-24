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加國汽車撞人9死16傷疑恐攻 駕駛被捕前要求「射我頭部」

2018-04-24 06:45聯合報 記者季晶晶╱即時報導

加拿大警方23日檢視涉及撞人事件的白色廂型車。法新社
加拿大警方23日檢視涉及撞人事件的白色廂型車。法新社
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紐約時報報導，加拿大多倫多當地時間23日下午1時30分，有一名男子駕駛白色廂型車開上主幹道旁人行道，造成至少9人死亡和16人受傷，在加國最大城市散播血腥殺戮和恐懼氣氛。

這輛廂型街先在開過主要道路央街（Yonge Street）時先撞到一名男性，然後開上梅爾拉斯特曼廣場附近的人行道，以時速40公里的速度前進，沿路撞人造成嚴重死傷。

肇事駕駛在幾條街外被捕前和警方發生戲劇性對峙，被推特用戶芮安娜拍影片上傳。畫面中可見警察要求站在白色廂型車前的黑衣男子「趴下」，後者高舉右手似乎握有槍枝，被捕捉高喊：「對準我頭部射擊。」

4月23日，在加拿大多倫多，救援人員在汽車撞人事件現場附近工作。加拿大多倫多...
4月23日，在加拿大多倫多，救援人員在汽車撞人事件現場附近工作。加拿大多倫多市警方23日說，該市當天發生一起汽車撞行人事件，造成多人受傷，肇事者已被捕。 新華社
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【中央社／多倫多23日綜合外電報導】加拿大警方表示，今天下午發生在多倫多的白色廂型車衝撞人行道上行人事件，已造成至少9人喪生，16人受傷，駕駛遭到收押。

官員不願談論，這名駕駛在今天下午1時30分之前不久開車衝撞行人的動機何在。不過至少有一名目擊者形容，這名駕駛在長約1.6公里的橫衝直撞路程上，似乎是蓄意撞人。

另一名目擊者說，他看到警方逮捕一名男子，此人開著一輛車，而發生事故的路上「四處躺著人」。

4月23日，在加拿大多倫多，警察在汽車撞人事件現場附近警戒。 新華社
4月23日，在加拿大多倫多，警察在汽車撞人事件現場附近警戒。 新華社
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多倫多汽車撞人群案 恐攻疑為犯案動機

【中央社／華盛頓23日綜合外電報導】美國維安消息來源表示，加拿大多倫多釀9死的廂型車攻擊事件，調查人員正檢視恐怖攻擊為可能的犯案動機。

路透社報導，消息來源說，沒有理由認定這起萊德（Ryder）租賃廂型車衝撞人群事件是起意外。

法新社報導，一名駕駛用租賃來的廂型車衝撞市區人群，造成至少9人喪生，16人受傷。

加拿大廣播公司（CBC）未引述消息來源報導說，在北多倫多駕白色廂型車攻擊人群的嫌犯，是一名名叫米納希安（Alek Minassian）的25歲男子。

恐攻多倫多加拿大
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