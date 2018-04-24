美防長樂觀認為 與北韓談判會有成果

2018-04-24 03:38 中央社 華盛頓23日綜合外電報導



美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）今天表示，他樂觀地認為，美國與北韓的談判「會有成果」。

先前北韓已表示，將中止核武試爆及飛彈試射，並關閉核武試爆場。

馬提斯在會見泰國國防部長前說：「此刻，我認為有許多理由可樂觀地認為，談判會有成果，且拭目以待吧。」