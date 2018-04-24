貿易與地緣政治緊張緩和 歐股收高

2018-04-24 02:22 中央社 倫敦23日綜合外電報導



隨著貿易和地緣政治緊張情勢緩和，歐股今天走高。

倫敦FTSE 100指數上揚30.70點或0.42%，以7398.87點作收。

法蘭克福DAX 30指數漲升31.89點或0.25%，收在12572.39點。

巴黎CAC 40指數漲25.72點或0.48%，收5438.55點。