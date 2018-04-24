搶救伊朗核子協議 歐盟與俄罕見口徑一致

2018-04-24 01:04 中央社 日內瓦／莫斯科23日綜合外電報導



美國盟邦與對手今天紛紛表態支持伊朗核子協議，力挺法國總統馬克宏勸說美國總統川普，要約束伊朗核子野心除此協議外別無他法。

路透社報導，川普先前揚言，若歐洲盟邦不在5月中旬前強化2015年簽訂的聯合全面行動方案（JCPOA，），美國就會退出這項俗稱的伊朗核子協議；而馬克宏（Emmanuel Macron）正圖挽救這起協議。

在日內瓦的禁止核子擴散會議上，期望美、中、俄、英、法、德等簽署國確保協議落實和不致破裂的呼聲不斷。

掌管裁軍事務的聯合國高級代表中滿泉（IzumiNakamitsu）表示：「要確保伊朗核計畫純屬和平性質，並讓承諾給予伊朗人民的實際經濟利益化為現實，JCPOA仍是最佳辦法。」

但美國禁止核子擴散事務特使福特（ChristopherFord）表示，伊朗對禁止核子擴散法規構成的長期挑戰非常真實。

他說：「多年以來，伊朗非法秘密尋求發展核武，只有在面臨可能的可怖後果時，才暫停武器化工程，還從沒招出自己的非法行徑。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）訪問北京時表示，他和中國外交部長王毅同意，要阻止美國任何企圖破壞協議的行為。

拉夫羅夫與身兼國務委員的王毅會談後表示：「我們反對修訂協議。我們認為，把6強國與伊朗透過對話達到的國際成果打回原點，會非常適得其反。」

歐盟裁軍事務特使布里扎（Jacek Bylica）表示，伊朗核子協議強化了國際禁止核擴散法規，有助區域與國際安全，並確保伊朗核計畫純屬和平性質。

國際原子能總署（International Atomic EnergyAgency，IAEA）高層官員塞路塔（Cornel Seruta）表示，核子協議大大改善了伊朗的開放程度。

他說：「簡言之，伊朗現在受制於最健全的核子查核機制，也正在實現JCPOA底下的相關核子承諾。伊朗繼續充分履行這些承諾，是非常重要的。」