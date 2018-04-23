好孕不斷 威廉凱特相戀及婚後生活大事紀

2018-04-23 21:42 中央社 倫敦23日綜合外電報導



英國威廉王子全家福照片。圖／取自肯辛頓宮推特 分享 facebook

英國威廉王子的嬌妻凱特今天被送入西倫敦聖瑪麗醫院後，順利產下一子。以下是美聯社整理的威廉凱特相識、戀愛及婚後生活的大事紀：

2001年9月：威廉王子（Prince William）就讀聖安德魯大學（St Andrews University）時結識凱特．密道頓（Kate Middleton），兩人當時都在這所學校攻讀藝術史。

2003年的耶誕節：威廉及凱特據報與另2名友人同居一屋後成為愛侶，兩人2003年3月被拍到赴瑞士滑雪度假。

2010年11月16日：威廉10月在肯亞的私人假期中向凱特求婚後，王室宣佈兩人訂婚。

2011年4月29日：兩人的豪華婚禮在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）登場。威廉受他的祖母、女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）冊封為劍橋公爵（Duke of Cambridge），凱特則受封為劍橋公爵夫人（Duchess of Cambridge）。

2012年12月3日：王室宣佈凱特已有身孕，目前正在醫院接受急性孕吐治療。王室後來宣布，凱特的預產期是隔年7月。

2013年6月19日：王室證實凱特計劃在倫敦市中心帕丁頓（Paddington）的聖瑪麗醫院（St Mary'sHospital）的私人林多院區（Lindo Wing）分娩，黛安娜王妃（Princess Diana）也在這間醫院產下威廉及哈利王子（Prince Harry）。

2013年7月22日：在威廉的陪伴下，凱特產下一名男嬰，體重3.8公斤。

2013年7月24日：肯辛頓宮宣布，22日誕生的小王子，取名喬治．亞歷山大．路易士（George AlexanderLouis），是王位第3順位繼承人。

2014年9月8日：肯辛頓宮宣布凱特懷了第2胎。

2015年5月2日：凱特產下一女，體重3.7公斤。

2015年5月4日：肯辛頓宮宣布，2日誕生的小公主已命名為夏綠蒂‧伊麗莎白‧黛安娜（CharlotteElizabeth Diana）。

2017年9月4日：肯辛頓宮宣布凱特有孕。

2017年9月7日：喬治王子赴私立的托馬斯巴特希學校（Thomas's Battersea）就讀，這所學校距肯辛頓宮的家不遠。懷了第3胎的凱特因為不舒服，無法陪兒子去學校，因此喬治是由爸爸、威廉王子帶去上學。

2018年3月22日：凱特盡完王室義務後，便開始請產假休養。

2018年4月23日：肯辛頓宮宣布，凱特在分娩初期時被送入西倫敦聖瑪麗醫院。最新消息指出，凱特已產下一子。