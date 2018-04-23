親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

女星陶嫚曼閃婚張家祝之子 馬英九當證婚人

台北市松山區900戶大停電 台電：饋線故障搶修中

好孕不斷 威廉凱特相戀及婚後生活大事紀

2018-04-23 21:42中央社 倫敦23日綜合外電報導

英國威廉王子全家福照片。圖／取自肯辛頓宮推特
英國威廉王子全家福照片。圖／取自肯辛頓宮推特
分享

英國威廉王子的嬌妻凱特今天被送入西倫敦聖瑪麗醫院後，順利產下一子。以下是美聯社整理的威廉凱特相識、戀愛及婚後生活的大事紀：

2001年9月：威廉王子（Prince William）就讀聖安德魯大學（St Andrews University）時結識凱特．密道頓（Kate Middleton），兩人當時都在這所學校攻讀藝術史。

2003年的耶誕節：威廉及凱特據報與另2名友人同居一屋後成為愛侶，兩人2003年3月被拍到赴瑞士滑雪度假。

2010年11月16日：威廉10月在肯亞的私人假期中向凱特求婚後，王室宣佈兩人訂婚。

2011年4月29日：兩人的豪華婚禮在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）登場。威廉受他的祖母、女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）冊封為劍橋公爵（Duke of Cambridge），凱特則受封為劍橋公爵夫人（Duchess of Cambridge）。

2012年12月3日：王室宣佈凱特已有身孕，目前正在醫院接受急性孕吐治療。王室後來宣布，凱特的預產期是隔年7月。

2013年6月19日：王室證實凱特計劃在倫敦市中心帕丁頓（Paddington）的聖瑪麗醫院（St Mary'sHospital）的私人林多院區（Lindo Wing）分娩，黛安娜王妃（Princess Diana）也在這間醫院產下威廉及哈利王子（Prince Harry）。

2013年7月22日：在威廉的陪伴下，凱特產下一名男嬰，體重3.8公斤。

2013年7月24日：肯辛頓宮宣布，22日誕生的小王子，取名喬治．亞歷山大．路易士（George AlexanderLouis），是王位第3順位繼承人。

2014年9月8日：肯辛頓宮宣布凱特懷了第2胎。

2015年5月2日：凱特產下一女，體重3.7公斤。

2015年5月4日：肯辛頓宮宣布，2日誕生的小公主已命名為夏綠蒂‧伊麗莎白‧黛安娜（CharlotteElizabeth Diana）。

2017年9月4日：肯辛頓宮宣布凱特有孕。

2017年9月7日：喬治王子赴私立的托馬斯巴特希學校（Thomas's Battersea）就讀，這所學校距肯辛頓宮的家不遠。懷了第3胎的凱特因為不舒服，無法陪兒子去學校，因此喬治是由爸爸、威廉王子帶去上學。

2018年3月22日：凱特盡完王室義務後，便開始請產假休養。

2018年4月23日：肯辛頓宮宣布，凱特在分娩初期時被送入西倫敦聖瑪麗醫院。最新消息指出，凱特已產下一子。

王室倫敦威廉王子
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

恭喜！凱特王妃平安生產 生下一名小王子

2018-04-23 20:21

北韓車禍36死2重傷 中國急派醫師赴北韓

2018-04-23 18:22

韓航老媽比千金更野蠻 喝令裝修工人下跪掌嘴踢腿

2018-04-23 15:59

禍不單行！韓航董座妻女涉逃稅 海關人員搜索韓航

2018-04-23 14:48

英國王室寶寶誕生 傳統繁文縟節多

2018-04-23 21:29

莫習會將舉行 應關注是否影響台印交流

2018-04-23 17:24

逾30名陸客死亡 北韓觀光巴士墜橋意外影片曝光

2018-04-23 15:41

IS炸阿富汗選民中心57死 衝擊大選

2018-04-23 14:43

中國海警船再度入侵釣魚台日本「領海」 今年第8次

2018-04-23 13:51

拚經濟有表現 七成日企挺安倍三連任

2018-04-23 13:49

陸疑網攻日國防產業 攫取日對北韓方針

2018-04-23 13:34

法眾院通過新移民法 馬克宏陣營現分歧

2018-04-23 13:17

北韓發生重大交通意外 巴士墜橋逾30陸客死亡

2018-04-23 12:07

年金改革大暴亂：尼加拉瓜25死，總統放棄爭議年改案

2018-04-23 11:50

巴拉圭大選官方結果 執政黨候選人當選總統

2018-04-23 11:33

年改髮夾彎！尼加拉瓜反年改釀25死 總統宣布放棄

2018-04-23 11:30

貪腐侵蝕經濟成長 IMF揭櫫打貪新政策

2018-04-23 10:37

關稅豁免將到期 馬克宏：美應避免和盟友貿易戰

2018-04-23 10:18

與川普握手角力建友誼 馬克宏訪美證明「法國回來了」

2018-04-23 10:07

菲律賓5月村選舉 警認定7500多選舉熱點

2018-04-23 10:01

失業率直直升 文在寅快成「大話總統」

2018-04-23 09:46

川普不做，我們有責！ 彭博捐1.33億元阻氣候變遷

2018-04-23 09:07

馬克宏會川普 能救伊朗核協議？

2018-04-23 00:54

美若背棄核協議 伊朗放話：「大力」重啟核濃縮

2018-04-23 00:54

與川普好交情 馬克宏訪美料談棘手貿易議題

2018-04-22 22:31

百年首見女黨魁 德社民黨選出那勒斯掌舵

2018-04-22 21:46

阿富汗炸彈攻擊增至48死 衝擊大選準備

2018-04-22 21:34

南非76歲前總統朱瑪將迎娶24歲嫩妻

2018-04-22 21:19

韓航兩野蠻千金 被老爸撤職

2018-04-22 18:37

阿富汗選民中心挨炸31死 伊斯蘭國稱犯案

2018-04-22 18:27

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

北韓發生重大交通意外 巴士墜橋逾30陸客死亡

2018-04-23 12:07

日本小電玩店關門 遊戲界龍頭紛紛致敬老闆娘

2018-04-23 00:33

小女孩挖出6500萬年前化石 驚動考古團隊

2018-04-23 11:13

韓航2野蠻千金 被老爸撤職

2018-04-23 00:54

恭喜！凱特王妃平安生產 生下一名小王子

2018-04-23 20:21

影／客機1.5萬呎高空突「脫窗」 女乘客嚇哭釀3傷

2018-04-23 14:39

國際油價若再漲下去 至少有三種影響

2018-04-23 10:49

川普為馬克宏首辦國宴…打破慣例！拒邀這兩種人

2018-04-23 12:00

韓航老媽比千金更野蠻 喝令裝修工人下跪掌嘴踢腿

2018-04-23 15:59

今天開盤前 五件國際大事不可不知

2018-04-23 06:51

田納西州鬆餅店槍擊案4死 嫌犯在逃

2018-04-22 23:12

因為一顆蘋果 女乘客通關遭罰萬元

2018-04-23 12:42

逾30名陸客死亡 北韓觀光巴士墜橋意外影片曝光

2018-04-23 15:41

紐時：中國最怕川金會達成「大交易」 北韓親美

2018-04-23 09:34

禍不單行！韓航董座妻女涉逃稅 海關人員搜索韓航

2018-04-23 14:48

貿易戰有解？美財長鬆口訪北京磋商 中方表歡迎

2018-04-23 00:03

師法父祖策略 金正恩走極端誘美上談判桌

2018-04-23 08:43

網友：韓航應撤國旗標誌 野蠻千金有損國格

2018-04-23 10:25

他伺機奪下槍手步槍 卻自認非英雄「純粹是自保」

2018-04-23 11:18

空頭女王…從爆紅到神隱

2018-04-23 00:33

邀約沙灘散步談心 出軌丈夫為保險金海邊殺妻

2018-04-23 12:30

影／美餐廳遭裸男持槍掃射 非裔男英勇奪槍被封英雄

2018-04-23 14:10

魔鏡魔鏡 誰是找到後智機時代春天的晶片製造商？

2018-04-23 08:22

對停止核試從樂觀變謹慎！川普：朝核危機「遠未結束」

2018-04-22 22:42

快生了！凱特王妃開始陣痛 23日一早入院待產

2018-04-23 16:03

年改髮夾彎！尼加拉瓜反年改釀25死 總統宣布放棄

2018-04-23 11:30

金正恩推中國式經改 將准農地私有

2018-04-23 00:54

北韓車禍36死2重傷 中國急派醫師赴北韓

2018-04-23 18:22

末日博士羅比尼 奢華的市場烏鴉

2018-04-23 00:33

全球央行：貿易戰恐促通縮

2018-04-22 23:55

大陸海運代理商打廣告 可利用轉運規避美關稅

2018-04-23 13:51

川普不做，我們有責！ 彭博捐1.33億元阻氣候變遷

2018-04-23 09:07

保障求職者 美國禁問過往薪資

2018-04-23 07:00

台ADR上周五全跌 台積電跌幅收斂

2018-04-23 07:09

英王室將迎接新生命 繼承順位擠下哈利

2018-04-23 19:49

亞股淡定 兩利多抵擋美股周五崩跌之勢

2018-04-23 08:52

東芝記憶體業務 可能不賣了

2018-04-23 00:33

馬克宏會川普 能救伊朗核協議？

2018-04-23 00:54

日本民宿業新法 恐趕跑Airbnb等業者

2018-04-23 12:22

她雖然沒有四肢 但她獲得全世界最溫暖的愛

2018-04-23 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top