英國王室寶寶誕生 傳統繁文縟節多

2018-04-23 21:29 中央社 倫敦23日綜合外電報導



英國凱特王妃23日順利生下一名小王子。歐新社 分享 facebook

英國的威廉王子與愛妻凱特雖然常以新世紀父母之姿示人，他們剛出生的第3個孩子因為有王位第5順位繼承人身分，躋身高層王室成員，誕生大事仍必須遵守許多傳統禮節。

●從前，英國內政大臣得要見證潛在王位繼承人出世。萬幸的是，這項傳統在1936年就結束了。

●威廉王子在頭兩胎兒女出生時伴隨凱特身旁，這回迎接第3胎也不例外。

維多利亞女王的丈夫艾伯特親王、他們的兒子暨後來的英王愛德華七世，以及威廉的父親查爾斯王子等人，都參與了各自妻子的生產過程。

●英國女王伊麗莎白二世、王室高層成員與凱特雙親麥可（Michael Middleton）與卡洛．密道頓（Carole Middleton）是首先獲悉新生兒出生喜訊的人。

●凱特與威廉在倫敦的正式宅第肯辛頓宮，在推特上公布王室寶寶的誕生消息，另也依循傳統做法，在白金漢宮前院的華麗畫架上展出御醫署名的公告。

●倫敦各處鳴放慶祝禮炮，英國各地的政府機關建築也升起英國國旗。

傳統禮炮為21響，但若從皇家公園或宮殿施放，將多出20響，而倫敦塔因位處西堤區內，還會再多鳴21響。

●新生寶寶的名字不一定會立刻公開。威廉的名字在出生後一週才宣布，至於他父親查爾斯，則是在誕生後讓全世界等了整整一個月。

威廉和凱特的前兩個孩子小王子喬治和小公主夏綠蒂，都是在出生兩天後命名。

●新生寶寶將擁有劍橋王子或公主的頭銜，並享有「殿下」尊稱（HRH）。