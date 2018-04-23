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IS炸阿富汗選民中心57死 衝擊大選

2018-04-23 14:43世界日報 編譯中心／綜合22日電

阿富汗選民中心遭IS攻擊57死衝擊大選。 美聯社
阿富汗選民中心遭IS攻擊57死衝擊大選。 美聯社
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極端組織「伊斯蘭國」（IS）一名自殺炸彈客22日在阿富汗首都喀布爾一處選民登記中心外引爆炸彈。該起爆炸造成包括婦孺在內57人喪生，另有119人受傷。這是10月大選準備作業遭到的最新攻擊，IS宣稱犯案。

法新社報導，這類攻擊凸顯選前的維安日益令人憂慮。阿富汗定於10月20日舉行國會大選，被視為明年總統大選的預演，當局從4月14日起啟動各地選民註冊和登記工作，在過去一周內已經發生3次針對選民登記中心的襲擊或綁架事件。有分析稱，近期接連發生的襲擊則是反政府武裝組織為干擾選民註冊工作製造恐怖氣氛。

炸彈阿富汗爆炸
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