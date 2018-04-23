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法眾院通過新移民法 馬克宏陣營現分歧

2018-04-23 13:17中央社 巴黎22日綜合外電報導

法國國會下議院「國民議會」（National Assembly）今晚通過一項具爭議的移民法，使總統馬克宏創立不久的中間派政黨出現前所未見的分歧。

法新社報導，經過61小時的冗長辯論，國民議會以228票贊成、139票反對、24票棄權通過這項提案。提案通過主要歸功於馬克宏所屬政黨「共和前進！」（LREM）的支持。

共和前進眾議員克里門（Jean-Michel Clement）投下反對票後宣布，他將退出共和前進。

橫跨政治光譜的右翼與左翼政黨和極右的「民族陣線」（National Front），都有議員投下反對票。

馬克宏所屬政黨的國會議員公開挑戰將拘押非法移民的時間倍增至90天的計畫，與此同時，共和前進成員提出超過200項異動。

對於這項提案，右翼人士批評太過寬鬆，左翼則抨擊壓迫移民，法國政府為此提出辯護，聲稱在兩者間取得平衡。

內政部長柯隆布（Gerard Collomb）說，這項提案目的在於「加強控管」移民，除了將庇護申請的等待時間腰斬至6個月，並使當局更容易驅逐那些不予庇護的「經濟」移民。

當局將向獲得承認的難民提供更多幫助，以融入社會，例如接觸工作和法語課程的較佳管道。

許多左翼反對派人士在國會，大肆批評拘留尋求庇護者長達90天的措舉；這些等待遣返的尋求庇護者包括孩童。

社會黨眾議員索里尼亞克（Herve Saulignac）說：「沒有關押孩子的正當理由。」

這項提案也將尋求庇護者遞交申請的期限從120天縮短為90天，假如未獲通過，則有兩週時間提出上訴。非政府組織說，這一小段時間不足以讓他們蒐集更多證據來支持自己的主張。

共和前進在去年6月的國會大選重挫傳統政黨，掌握過半數優勢，因此即使面臨反對聲浪和冗長辯論，這項提案料將順利獲得通過。

儘管2016至2017年前往歐洲尋求庇護的人數減半，法國卻與這項普遍趨勢背道而馳，去年庇護申請人數達到創紀錄的10萬人。

由於收容所空間不足，許多非洲和南亞難民露宿在巴黎街頭，或是在加萊（Calais）紮營，盼能偷偷搭上前往英國的車輛。

移民法國馬克宏

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