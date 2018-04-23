年改髮夾彎！尼加拉瓜反年改釀25死 總統宣布放棄

2018-04-23 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



尼加拉瓜總統奧蒂嘉22日宣布放棄年金改革。尼國各地近日不斷發生反年改暴力示威活動，自民眾和學生首次上街以來，已有至少25人死亡，其中包括1名記者和1名警察，另有超過100人受傷。 尼加拉瓜放棄上周宣布的年金改革方案。圖為尼國反年改的抗議學生20日和鎮暴警察發生衝突的場面。法新社 分享 facebook

奧蒂嘉說：「引爆整個事件的2018年4月16日決議，已被撤除、取消、擱置。」他說等尼國局勢回穩後，會將年改方案付諸辯論。

奧蒂嘉政府是在上周三宣布通過年金改革方案，計畫增加勞工和雇主的提撥金額，但減少給付達5%。

消息一出，引發民怨，各地都舉行反年改示威。1名記者20日播報新聞時送命，另有1名警察於同日死於暴力示威衝突。政府機關建築遭到破壞和縱火，當局在多個城市部署軍隊。

記者甘納遭槍殺最受外界譴責。他上周五在加勒比海海濱城市布魯菲爾茲，透過臉書現場直播描述銀行自動提款機遭損毀時，被一顆子彈擊中。影片顯示他癱軟在地上，鮮血不斷淌出，身旁有人尖聲高喊他的名字並嘗試幫忙。凶手和動機至今不明。

抗議民眾指控鎮暴警察和軍隊施暴最嚴重。人權團體國際特赦組織說，尼國當局對異議人士執行「恐怖鎮壓」。

這是曾為桑定游擊隊領導人的奧蒂嘉2007年上台執政以來，面臨的最大挑戰。暴動發生四天後，奧蒂嘉21日上電視向全國發表演說，首次呼籲協商，並邀請民間企業參與。他說他願意檢討年改措施：「如果我們討論發現實施改革的更好方法，法規可以修改或以新法取而代之。」他也說，年改措施7月1日之前不會生效，給予政府和民間充分時間可協商談判。

然而，尼國影響力強大的商業組織民間企業最高委員會（Cosep）發表聲明說，除非停止警察暴力，重建言論自由，否則不參與談判。有數個新聞頻道因為報導反年改示威而被禁播。

不到24小時，奧蒂嘉再度發表全國演說，宣布取消年改。奧蒂嘉先前怪罪部分反對黨人士煽風點火，想顛覆他領導的左派政府。