出口民調：巴拉圭執政黨紅黨贏得總統選舉

2018-04-23 06:41 中央社 亞松森22日綜合外電報導



出口民調顯示，巴拉圭執政黨紅黨（Colorado Party）總統候選人，輕鬆贏得今天的總統選舉。正式的投票結果預定今天稍後宣布。

路透社報導，大豆主要生產國巴拉圭，將會有另一個5年的親商政策。

根據當地報紙ABC彩色報（ABC Color）在官網上公布民調公司First Analysis y Estudios所做出口民調顯示，現年46歲的前參議員阿布鐸（Mario Abdo）提出反貪腐政綱，贏得51.3%選票。

阿布鐸支持現有的低稅政策，以激勵外資與農業生產。巴拉圭是全球第4大的大豆出口國，以及主要的牛肉供應國。