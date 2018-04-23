出口民調：巴拉圭執政黨紅黨贏得總統選舉

相關新聞
美若背棄核協議 伊朗放話：「大力」重啟核濃縮2018-04-23 00:54
南韓回應北韓善意 停止兩韓邊界宣傳廣播2018-04-23 08:26
與川普好交情 馬克宏訪美料談棘手貿易議題2018-04-22 22:31
百年首見女黨魁 德社民黨選出那勒斯掌舵2018-04-22 21:46
阿富汗炸彈攻擊增至48死 衝擊大選準備2018-04-22 21:34
南非76歲前總統朱瑪將迎娶24歲嫩妻2018-04-22 21:19
韓航兩野蠻千金 被老爸撤職2018-04-22 18:37
阿富汗選民中心挨炸31死 伊斯蘭國稱犯案2018-04-22 18:27
阿富汗選民登記中心遭炸彈攻擊 至少31死2018-04-22 17:07
怕辱罵員工被聽到？韓航董事長為辦公室加裝隔音設備2018-04-22 17:05
影／爭取2026世足主辦權 摩洛哥撲殺流浪狗2018-04-22 16:44
阿富汗選民登記中心驚傳爆炸 至少4死2018-04-22 16:43
韓汝矣島馬拉松賽 行銷台灣旅遊2018-04-22 15:32
推特假帳號 疑干預大馬大選2018-04-22 14:56
女童連遭性侵 印度修法可判死2018-04-22 14:52
美若背棄核協議 伊朗：重啟核濃縮作業2018-04-22 14:01
中尼印經濟走廊 外媒：印度憂心但沒轍2018-04-22 13:33
雙面人？ 馬克宏在法被視為專制強人2018-04-22 13:13
IS昔日據點見萬人塚 估計埋200具遺體2018-04-22 13:09
娛樂用無人機近沙烏地王宮遭擊落 引發政變臆測2018-04-22 12:40
北韓真要停止核試？ 白宮幕僚私下懷疑可能是陷阱2018-04-22 12:28
真要棄核？ 北韓神秘工廠曝光 生產核反應爐原料2018-04-22 12:13
雙面人？ 馬克宏對抗反民主政權 在國內被視為專制強人2018-04-22 11:18
沙國王宮外傳出30秒槍聲！ 外界憂政變2018-04-22 09:20
列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾2018-03-23 11:17
紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺 最快下周公布2018-03-11 18:25
平昌政治角力 兩韓和平契機？2018-02-26 00:34
熱門文章
爸媽不讓他去峇里島 澳洲12歲童偷刷卡飛出國4天2018-04-22 16:44
沙國王宮外傳出30秒槍聲！ 外界憂政變2018-04-22 09:20
韓航兩野蠻千金 被老爸撤職2018-04-22 18:37
北韓宣布中止核試 專家：絕非棄核、陸未來恐遇美陷阱2018-04-22 18:09
悼芭芭拉 梅蘭妮亞笑對歐巴馬夫婦 冷對柯林頓夫婦2018-04-22 12:29
「工作壓力好大！」美郵差藏17000封信懶得送2018-04-22 12:32
田納西州鬆餅店槍擊案4死 嫌犯在逃2018-04-22 23:12
網傳性愛影片…陪睡官員籌經費？ 伊拉克女候選人棄選2018-04-22 14:53
真的？金正恩已經在搞改革開放2018-04-22 20:56
怕辱罵員工被聽到？韓航董事長為辦公室加裝隔音設備2018-04-22 17:05
韓航2野蠻千金 被老爸撤職2018-04-23 00:54
真要棄核？ 北韓神秘工廠曝光 生產核反應爐原料2018-04-22 12:13
中尼印經濟走廊 外媒：印度憂心但沒轍2018-04-22 13:33
貿易戰有解？美財長鬆口訪北京磋商 中方表歡迎2018-04-23 00:03
影／老布希夫人葬禮 4位美國前總統出席致敬2018-04-22 16:07
對停止核試從樂觀變謹慎！川普：朝核危機「遠未結束」2018-04-22 22:42
北韓真要停止核試？ 白宮幕僚私下懷疑可能是陷阱2018-04-22 12:28
梅努欽將訪北京 「對中國開放市場樂觀」 美中貿易戰現轉機2018-04-22 13:48
英女王92歲眾星祝壽 查爾斯一聲媽咪融化她2018-04-22 12:26
今天開盤前 五件國際大事不可不知2018-04-23 06:51
金正恩將如何拚經濟 專家分析幾種可能2018-04-22 19:23
伴君如伴虎！ FBI頭子也步步驚心2018-04-22 12:55
制裁難撼北韓 金正恩打什麼算盤？2018-04-22 14:05
南非76歲前總統朱瑪將迎娶24歲嫩妻2018-04-22 21:19
空頭女王…從爆紅到神隱2018-04-23 00:33
阿富汗選民登記中心遭炸彈攻擊 至少31死2018-04-22 17:07
雙面人？ 馬克宏對抗反民主政權 在國內被視為專制強人2018-04-22 11:18
全球央行：貿易戰恐促通縮2018-04-22 23:55
15歲盜CIA局長帳號 英少年判2年2018-04-22 14:52
前澳洲總理陸克文：美中未來競爭在科技領域2018-04-22 14:05
利用希臘港口逃稅？ 歐盟調查中國企業2018-04-22 15:00
金正恩推中國式經改 將准農地私有2018-04-23 00:54
美財長米努勤有意來華磋商貿易問題 陸商務部表示歡迎2018-04-22 19:18
末日博士羅比尼 奢華的市場烏鴉2018-04-23 00:33
IS昔日據點見萬人塚 估計埋200具遺體2018-04-22 13:09
田納西州裸男餐廳開槍 至少3死4傷2018-04-22 19:57
透明垃圾桶 讓你正視自己製造多少垃圾2018-04-22 10:28
4年內被熊及響尾蛇咬 多舛男子又遭鯊吻2018-04-22 21:39
國際財經市場未來一周展望2018-04-22 13:28
假皮草不殺生 但真的比較環保？2018-04-22 10:23
留言