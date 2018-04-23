阿富汗選民登記中心遭炸彈攻擊 57死119傷

2018-04-23 02:06 中央社 喀布爾22日綜合外電報導



阿富汗官員表示，伊斯蘭國一名自殺炸彈客今天在首都喀布爾一處選民登記中心外引爆炸彈，造成包括婦孺在內57人喪生，另有119人受傷，這是10月大選準備作業遭到的最新攻擊。

法新社報導，阿富汗定於10月20日舉行國會大選，被視為明年總統大選的預演，這類攻擊凸顯選前的維安日益令人憂慮。

喀布爾市警察局長安明（Dawood Amin）告訴法新社：「事發地點在選民登記中心門口。這是一起自殺攻擊。」伊斯蘭國（Islamic State）已透過宣傳機構阿瑪克通訊社（Amaq）宣稱犯案。

衛生部已證實這項最新的傷亡人數。這是1月以來喀布爾最嚴重的攻擊事件，年初那次攻擊是以裝載炸彈的救護車犯案，造成約100人喪命

內政部發言人戴尼士（Najib Danish）說：「死者都是平民，包括婦女與兒童。」

在傷者送醫的醫院內，親友紛批評政府未能保護家人的安全。他們表示：「再沒有人會去投票了。」

路透社報導，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）面臨國際夥伴的沈重壓力，要求他確保在今年舉行國會選舉，然後在2019年舉行總統大選，但外界廣泛質疑選舉是否能順利登場。

選民登記作業在本月展開後，已傳出數起攻擊，目的顯然是要干擾選舉準備工作。許多選民沒有身分證，必須到選民登記中心領取，除非數以百萬計選民的登記作業能在冬天來臨前完成，10月的選舉幾乎篤定得推遲到明年。

今天的爆炸案發生在喀布爾西區達斯特巴奇地區（Dasht-e-Barchi），爆炸摧毀一些車輛，並震碎附近建築物的玻璃窗。這個地區住著許多什葉派哈札拉人（Hazaras），這個少數族群經常成為伊斯蘭國宣稱所發動攻擊案的受害者。