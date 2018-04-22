大聯合政府推手 那勒斯成德社民黨首位女黨魁

2018-04-22 23:14 中央社 柏林22日綜合外電報導



德國前勞動部長那勒斯今天拿下66%票數，成功當選中間偏左社會民主黨（SPD）155年黨史上首位女性黨魁，打破玻璃天花板，未來將與總理梅克爾在大聯合政府共同執政。

法新社報導，47歲的那勒斯（Andrea Nahles）數十年來都是忠貞社民黨員，身為單親媽媽的她以重砲演講風格著稱，如今躋身德國政壇之巔，加入總理梅克爾（Angela Merkel）的行列，有朝一日還可能爭取總理大位。

那勒斯在威斯巴登市（Wiesbaden）舉行的黨代表大會中表示：「今天，在這次大會上，我們打破了社民黨的玻璃天花板。這面天花板將一直開著。」

那勒斯在黨內人脈廣闊，也曾任社民黨青年團長，今天共拿下66%選票，擊敗41歲的前女警暨現任弗倫斯堡（Flensburg）市長朗吉（Simone Lange），成功當選黨魁。

那勒斯先前大力推動社民黨以小友黨身分，回歸總理梅克爾保守勢力組成的大聯合政府，而今天不甚完美的選舉結果，反映出黨內對這個決定仍存在不滿情緒。

財政部長暨將卸任的社民黨代理黨魁蕭茲（OlafScholz）表示，選出女性黨魁是「來得太遲的進步象徵，但現在發生仍是件好事」，他稱這場選舉為「歷史性的時刻」。