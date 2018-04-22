對停止核試從樂觀變謹慎！川普：朝核危機「遠未結束」

2018-04-22 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



在北韓21日宣布停止核試驗與試射洲際彈道飛彈後隔天，美國總統川普（Donald Trump）22日做出了謹慎的發言，稱北韓核危機遠未結束。

川普在推特上說：「我們在北韓問題上還有很長的路要走，也許事情會有結果，也許不會 - 只有時間才能證明...但我現在所做的工作應該早就要完成了。」