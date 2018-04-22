百年首見女黨魁 德社民黨選出那勒斯掌舵

2018-04-22 21:46 中央社 柏林22日綜合外電報導



德國中間偏左社會民主黨（SPD）今天選出155年黨史上首位女性領袖那勒斯（Andrea Nahles）出任新黨魁。 美聯社 分享 facebook

德國中間偏左社會民主黨（SPD）今天選出155年黨史上首位女性領袖，將由鬥志旺盛又直言不諱的前勞動及社會事務部長那勒斯（Andrea Nahles）出任新黨魁。

法新社報導，47歲的那勒斯數十年來都是忠貞社民黨員，以重砲演講風格著稱。身為單親媽媽的她成功拿下66%黨內選票，擊敗41歲的前女警暨現任弗倫斯堡（Flensburg）市長朗吉（Simone Lange），當選黨魁。