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俄國達吉斯坦9人圖謀發動攻擊 全遭擊斃

2018-04-22 21:26中央社 莫斯科22日綜合外電報導

俄羅斯國家反恐委員會（National Anti-Terror Committee）表示，達吉斯坦（Dagestan）9個人疑似圖謀發動攻擊，他們與安全部隊槍戰時遭擊斃。

根據反恐委員會聲明，警方接獲線報得知，有個團體藏身達吉斯坦德本市（Derbent），據稱圖謀於5月1日勞動節發動攻擊。警方昨天展開「反恐」行動。

法新社報導，聲明說：「9名非法之徒於短暫交火後遭剷除。」

一名特種部隊成員在行動中受傷。

達吉斯坦西邊與車臣（Chechnya）接壤，近年攻擊事件頻傳，包括幾起伊斯蘭國（Islamic State）宣稱對警方發動的攻擊。

反恐伊斯蘭國俄羅斯

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