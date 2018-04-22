阿富汗選民中心挨炸31死 伊斯蘭國稱犯案

2018-04-22 18:27 中央社 喀布爾22日綜合外電報導



喀布爾一個選民登記中心遭自殺炸彈攻擊後，遺留一地的衣鞋。 路透 分享 facebook

阿富汗首都喀布爾一處選民登記中心今天遭自殺炸彈客引爆炸彈攻擊，衛生部發言人表示，至少造成31人喪生和54人受傷，凸顯10月國會大選前的安全憂慮。伊斯蘭國已宣稱犯案。

路透社報導，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）承諾今年舉行國會大選，這項計畫對他的威信關係重大。當局在全國各地設立選民登記中心，為延宕已久、將於10月登場的國會選舉作準備，各界早就擔心這些選民登記中心可能成為攻擊目標。

塔利班游擊隊（Taliban）發言人透過推特發布聲明，否認涉及此案。伊斯蘭國（Islamic State）的阿瑪克通訊社（AMAQ）則宣稱，這個好戰團體已宣稱犯案，但沒有提供細節或證據支持這種說法

內政部發言人戴尼士（Najib Danesh）表示，一名炸彈客步行接近選民登記中心發動攻擊，當時官員正核發身分證給登記參加大選的選民。

公共衛生部發言人說，爆炸造成至少31死54傷。這是1月以來喀布爾最嚴重的攻擊事件，年初那次攻擊是以裝載炸彈的救護車犯案，造成約100人喪命

今天的爆炸案發生在喀布爾西區達斯特巴奇地區（Dasht-e-Barchi），爆炸摧毀一些車輛，並震碎附近建築物的玻璃窗。這個地區住著許多什葉派哈札拉人（Hazaras），這個少數族群經常成為伊斯蘭國宣稱所發動攻擊案的受害者。

甘尼面臨國際夥伴的沈重壓力，要求他確保在今年舉行國會選舉，然後在2019年舉行總統大選，但外界廣泛質疑選舉是否能順利登場。

選民登記作業在本月展開後，已傳出數起攻擊，目的顯然是要干擾選舉準備工作。許多選民沒有身分證，必須到選民登記中心領取，除非數以百萬計選民的登記作業能在冬天來臨前完成，10月的選舉幾乎篤定得推遲到明年。