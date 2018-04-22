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影／爭取2026世足主辦權 摩洛哥撲殺流浪狗

2018-04-22 16:44聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

為了申請舉辦世界杯足球賽，西北非國家摩洛哥不擇手段。瑞士動物保護機構日前上傳了一段令人不安作噁的影片，顯示摩洛哥為了迎接前來審查的世足代表團，大動作圍捕撲殺街上的流浪狗，手法血腥殘忍。

根據媒體報導，摩洛哥政府為了爭取2026年世界杯主辦權，迎接來世足代表團的參訪，在街道上展開「清掃行動」。據悉，瑞士慈善機構Tierbotschafter的影片，是在摩洛哥北部的海濱度假勝地阿加迪爾市拍攝，可以清楚看到一邊有工作人員拿獵槍，撲殺被驅趕過來的流浪狗，另一邊則有人把狗屍體拖走，手法殘忍讓人難以直視。

Tierbotschafter同時還公布了多張照片，顯示充滿血跡的街道，以及狗屍體成堆的樣子，抨擊摩洛哥政府濫殺流浪狗，指責這種暴力行為是不必要的，因為許多遭撲殺的流浪狗，都是打上耳標，已經接種疫苗和節育的狗。

Tierbotschafter總裁Brigitte Post表示，最令人憤怒的是，他們當初是在阿加迪爾市政府的支持下，替當地上千隻流浪狗施打狂犬病疫苗並節育，如今當局只為了要給世足代表團留下好印象，就殘忍撲殺這些無辜的狗狗，更不用說科學已經證實，撲殺這種手段對控制流浪狗數量和狂犬病的散播毫無幫助。

有長年居住在阿加迪爾市外籍人士指出，他當晚被槍聲吵醒，看到30到40名武裝人士，在市中心開槍殺狗，任何企圖阻止或拍照的人，都會受到威脅或逮捕，目前已經有許多當地居民，正在組織救援行動，呼籲私人家庭盡可能多收容這些狗。

國際足協發言人指出，足協目前已經針對此事與摩洛哥聯絡，但由於2026年世界杯申請程序仍在進行中，因此無法對此事作出評論。

摩洛哥當局為了爭取2026年世界盃舉辦權，在足協代表團拜訪前，殘忍撲殺流浪狗「清...
摩洛哥當局為了爭取2026年世界盃舉辦權，在足協代表團拜訪前，殘忍撲殺流浪狗「清掃」街道。 Ruptly
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