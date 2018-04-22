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拚最後一戰 丁守中：參選北市長第2名就永久退出政壇

女童連遭性侵 印度修法可判死

2018-04-22 14:52世界日報 編譯中心／綜合21日電

印度政府21日批准，性侵12歲以下兒童的罪犯可判處死刑。但就在這項法案批准之際，印度再度傳出女嬰被性侵且殺害。印度查摩與克什米爾省近來爆出一件駭人聽聞姦殺案，一名8歲穆斯林女童遭到一群印度教教徒輪暴殺害。近日印度全國各地紛紛爆發示威抗議，讓總理莫迪（Narendra Modi）面臨壓力，必須有所處置。

印度媒體報導，莫迪領導的內閣21日通過保護兒童避免遭受性侵相關修正草案。這項法案規定，性侵12歲以下兒童的罪犯將被判處死刑。

一名政府高階官員表示，在內閣通過上述修正案後，只要經總統柯文德（Ram Nath Kovind）批准，修正法案立刻生效，這大概需要一、兩天的時間。

一名印度政府官員告訴法新社，總理莫迪結束大英國協政府領袖會議返國後，便召開內閣會議，通過這項死刑措施。

但就在印度政府通過這項修正案同一天，印度中部大城印度爾所轄拉吉瓦達地區，傳出四個月大的女嬰被性侵且殺害事件

驗屍報告指出，這名四個月大女嬰頭部受創而亡。警方根據拍攝到的畫面，逮捕一名被害人家庭的熟人。

印度最近接連發生女嬰或少女被性侵案，引爆印度各地示威，要求政府保證女性的安全，並有團體提出訴願，要求把性侵12歲以下兒童的罪犯判處死刑。

印度教死刑

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