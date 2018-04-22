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推特假帳號 疑干預大馬大選

2018-04-22 14:56世界日報 編譯中心／綜合21日電

Twitter假帳戶洗版 疑涉影響大馬選舉。 路透社
Twitter假帳戶洗版 疑涉影響大馬選舉。 路透社
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馬來西亞國會將於5月9日舉行大選，卻發現最近在推特上出現大量「機械人帳戶」（bot）發布支持大馬政府和打擊反對派的推文，光是過去一周就有超過萬則，令人懷疑有人企圖借此干預選舉。推特表示，將大力打擊假帳號，目前已暫停500個可疑帳戶。

推特上的機械人帳戶能自動貼文、按讚或轉發推文，雖然在大馬不違法，但自從俄羅斯涉利用社交平台干預2016年美國大選後，這類帳戶的影響力備受全球關注。

據路透報導，美國智庫大西洋理事會的數位鑑證研究實驗室（DFR）研究員表示，他們發現過去一周Twitter上有關大馬選舉的機械人推文多達1.7萬則。其中10個最活躍的機械人帳戶中，有9個含有打擊反對派的標籤及支持政府的信息。這些帳戶名稱似是俄羅斯人，並使用通行於俄羅斯斯拉夫民族的西里爾字母書寫。DFR指出，這不代表俄羅斯干預大馬選舉，可能大馬選舉陣營背後有人向俄羅斯駭客購買這些機械人帳戶。

這些推文中的圖表來源大多是巫統（大馬執政最大黨）的資訊科技部門。該黨資訊科技局主席艾哈邁德（Ahmad Maslan）表示，不知誰在背後操控這些帳戶，否認是其團隊所為。

反對派土著團結黨青年團團長賽沙迪指控是國陣所為，但又表示這些活動對選舉影響極微。推特在大馬不及臉書受歡迎。

推特則回應，已識別及暫停那些違反垃圾信息政策的帳戶。消息人士透露，推特已暫停了500個帳戶。本次大選被視為執政聯盟61年來最嚴峻的挑戰。總理納吉醜聞纏身，所屬的國陣將面對前總理馬哈迪領導的反對陣營挑戰。

選舉馬來西亞推特假新聞

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