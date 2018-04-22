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雙面人？ 馬克宏對抗反民主政權 在國內被視為專制強人

2018-04-22 11:18聯合報 記者郭宣含╱即時報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron） 路透社
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron） 路透社
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法國總統馬克宏將在23日抵達華府進行國是訪問，他因被視為歐洲唯一，甚至可能是西方唯一願意當面對抗反民主政權興起的國家領袖，而備受國際推崇。但是法國國內卻認為他猶如自由派強人，他遭批行政權過大，治國風格似乎趨向美國總統川普。

馬克宏17日在史特拉斯堡向歐洲議會表示：「我不希望成為夢遊世代的一分子，我不希望變成忘記自己過往的世代。面對我們四周各處的威權主義，解決辦法並非威權式民主，而是民主的權力。」

馬克宏在國外被視為「法國歐巴馬」，他利用他的年輕活力吸引觀眾，並鼓勵對氣候變遷採取行動和其他進步政策。但是在國內，40歲的馬克宏被看成帝王，政府擁有的行政權遠超過任何西方國家，他以命令治國，並以國會最大黨之姿推動顛簸的改革。

馬克宏2016年成立「共和前進黨」並拿下國會577席，握有絕對多數的優勢。批評人士指出，馬克宏在選前挑選他的代表和國會議員，其中許多人都是政治新手，藉此降低這些人意見與馬克宏相左的情形。

法國前政府發言人社會黨勒佛勒（Stephane Le Foll）表示：「國會議員全由共和總統選出時，國會怎麼可能有任何反對聲音？」

當前情況與法國前國會的情況南轅北轍。即使法國前總統歐蘭德的政黨擁有國會多數，但當歐蘭德2015年年底提出爭議法案，企圖剝奪犯下恐攻罪雙國籍人士的法國國籍，卻遭許多黨內議員反對而放棄。

馬克宏以「效率」和「合理化」的名義推動政策，進一步削減國會的勢力。根據法國「世界報」取得馬克宏的議案草本，新議案允許行政部門拒絕「不屬於法律領域或缺乏規範範疇的提案或修正案」。

法國政府偶爾會挑戰國會權力，遇到紛爭時就交由法國憲法法庭處理。現在馬克宏的新議案等於繞過這項過程，直接讓政府有權決定。最讓人擔憂的是該新議案中，馬克宏擬降低國會議員人數。批評者認為，此舉恐降低民主代表程度。

多數法國民眾很難明確說出會有什麼改變，但對馬克宏的不滿正逐日攀升。

馬克宏法國歐蘭德

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