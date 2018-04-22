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去年才拍婚紗…情侶洗澡一氧化碳中毒雙亡、樓上住戶昏迷

利比亞輸油管線遇襲失火

2018-04-22 06:25中央社 利比亞班加西21日綜合外電報導

公司消息人士表示，利比亞瓦哈（al-Waha）石油公司輸送原油至錫德爾港（Es Sider）的一條管線，今天遭到「恐怖團體」攻擊後失火。

路透社報導，消息人士又說，要判定輸油管線失火是否會影響生產，仍言之過早。

那條輸油管線曾於去年12月遇襲，當時造成的生產損失，估計介於每日7萬桶至10萬桶間。

利比亞

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