調查疑化武攻擊 武檢人員抵敘利亞度瑪

2018-04-21 22:57 中央社 莫斯科21日綜合外電報導



俄羅斯外交部表示，禁止化學武器組織（OPCW）檢查人員今天已抵達敘利亞度瑪鎮（Douma）。當地本月稍早疑似發生化武攻擊。

這些檢查人員已抵達敘利亞一週，但由於安全顧慮，而未能前往度瑪鎮。

俄國外交部發表聲明說：「根據我們的消息，禁止化學武器組織的特別代表團．．．已在4月21日早上抵達度瑪鎮。鎮上有些地點疑似存在有毒物質。」

「除了敘利亞當局，俄軍駐敘利亞指揮部也對禁止化武組織的檢查人員提出了安全保證。」

敘利亞政府一貫否認，曾動用化武，因此邀請禁止化武組織派員調查。

俄國外交部表示，期望這些檢查人員進行「公正調查」。