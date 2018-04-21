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美人權報告抨擊掃毒 菲政府再回嗆

2018-04-21 22:42中央社 馬尼拉21日專電

美國國務院的人權報告稱，掃毒行動引發的法外處決以及警察免責等爭議，仍是菲律賓最迫切的人權議題，菲律賓外交部回嗆，菲國掃毒有自己的標準，無需外人下指導棋。

美國國務院在今天公布的「2017年各國人權報告」（2017 Country Reports on Human Rights Practices）說：「法外處決是多年來菲國的首要人權關切議題，它從2016年掃毒行動展開以後就大幅增加，而且延續到了2017年。」

報告並稱：「在警察殺戮激增之後，外界開始關切警察免責的情況。」

美國國務院還提及其他違反人權現象，包括監獄環境惡劣、囚犯受虐、政府執法人員濫捕、政治囚犯、媒體工作人員被殺、官員貪汙及濫權、人權人士受到威脅、婦女受到暴力以及強迫性勞役等。

但華府也在這份報告中試圖作出一些平衡，提到杜特蒂承諾會對法外處決事件進行調查。

這是美國政府最近一次對菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）執政下的人權情況表示關切，即使美國總統川普時代的菲美關係，已較美國前總統歐巴馬執政時期改善許多。

美國國務院引述媒體報導稱，2017年1月至9月間，超過900名菲人在警方掃毒行動中喪生。

菲律賓外交部發布聲明回應，菲律賓是主權獨立、民主充分運作的國家，擁有自己的一套人權保護程序與機制，政府反罪及掃毒，目的是促進人民福址及保護所有菲律賓人的人權，避免菲國淪為毒品國家。

聲明強調，政府掃毒符合憲法規定及法治精神，並嗆「我們不需要一些自以為比菲律賓人更行的人，來告訴我們應該怎麼做。」

菲律賓外交部說，菲律賓是主權國家，應該受到國際社會的尊重，因為菲律賓同樣尊重國際社會的友人。

菲律賓國務院

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