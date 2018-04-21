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外界對川金會的期待越來越高 華郵：川普自找麻煩

2018-04-21 18:20聯合報 記者李京倫╱即時報導

華盛頓郵報指出，美國總統川普讓外界對他與北韓領導人金正恩會晤的期待越來越高，根本是自找麻煩，最後不但成果可能不如外界預期，而且他可能太急著拿出成果，以致對金正恩讓步太多，反而對美國大眾很難交代。

華郵說，愛作秀的川普一直在把川金會的成功門檻加高。他把困擾美國多位前總統的「北韓核武威脅」作為外交政策重中之重，讓他自己面臨越來越多「拿出明確成果」的壓力。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」朝鮮半島事務專家車維德說：「本來我們連川金會能否開得成都沒把握，現在對川金會的期待大大提高了，我們突然開始討論簽訂和平條約、北韓跟美國建交。」

美國在任總統與北韓領導人破天荒見面，相當符合川普好大喜功的性格。川普曾在2016年7月的共和黨全國黨代表大會向支持者宣稱：「我自己就能搞定。」

川普上台以來，一直說自己跟民主黨籍前總統歐巴馬、同為共和黨籍的前總統小布希不一樣，兩位前總統都沒能讓北韓棄核，川普認為走非傳統路線反而能成功。

有些民主黨人贊同川普在北韓政策上冒險。新墨西哥州民主黨籍前州長李察遜曾在美國前總統柯林頓政府擔任駐聯合國大使，去過平壤幾次，他說，過去幾年的朝鮮半島情勢糟糕到極點，北韓的核武、飛彈、大砲等各式武器瞄準南韓，川普「值得冒」跟金正恩見面的風險。

其他觀察家卻不贊同，認為川普沒有明確的策略，沒有清楚表達美國願意給北韓什麼，以及美國如何查驗北韓是否真正棄核。此外，川普拉高了外界對川金會的期待，可能陷入會晤成果不如預期的風險，而且他可能太急著跟北韓達成協議，以致給得太多，被美國民眾看扁。

川普（右）與金正恩（左）定五月會面。路透
川普（右）與金正恩（左）定五月會面。路透
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北韓川普金正恩

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