娜塔莉波曼拒領「猶太諾貝爾獎」 以色列好生氣

2018-04-21 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



以色列裔美國女演員娜塔莉波曼拒絕前往以色列領取被譽為「猶太諾貝爾獎」的著名獎項，引發以國部分政治人物批評。美聯社 分享 facebook 以色列裔美國女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）對以色列最近的局勢「極度不滿」，拒絕飛往以色列領取被譽為「猶太諾貝爾獎」的著名獎項，20日引發以國部分政治人物憤怒批評。

娜塔莉波曼原訂6月到以色列領獎，但她現在透過代表告訴創世紀獎基金會，她「覺得參加任何以色列的公開活動會讓她感到不自在」，不過她並未詳述原因。

以色列最近派軍隊強力對付在加薩走廊邊界抗議的伊斯蘭好戰組織和巴基斯坦民眾，造成數十人喪生、一千多人受傷，引發國際批評。

一名以色列議員警告，娜塔莉波曼的決定象徵美國年輕猶太人對以色列的支持正逐漸下滑。

奧斯卡影后娜塔莉波曼在以色列出生，擁有以色列和美國雙重國籍，自小便搬到美國，童星出生的她一路發展成為一線大明星。她在2011年以電影「黑天鵝」拿下奧斯卡金像獎最佳女演員獎，2015年執導並主演希伯來語電影「愛與黑暗的故事」，她的成功讓許多以色列人引以為傲。她去年底得知成為獲獎人後，曾表示她「對自己的以色列出身和猶太傳統相當驕傲」。

娜塔莉波曼2015年曾說：「我很不滿（以色列總理）內唐亞胡（Benjamin Netanyahu），我對他能連任感到極度失望。」

內唐亞胡所屬的右派「以色列聯合黨」議員哈森（Oren Hazan）呼籲以國政府，撤銷娜塔莉波曼的以國國籍。

創世紀獎基金會表示，對娜塔莉波曼的決定感到「相當遺憾」，現在將取消原訂6月28日的頒獎典禮，「我們擔心波曼女士的決定會讓慈善活動參入政治色彩，這是我們過去五年極力避免的情況。」