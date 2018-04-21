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靖國神社春季例大祭 安倍供奉供品

2018-04-21 09:25中央社 東京21日專電

今天開始舉行的靖國神社春季例大祭，日本首相安倍晉三供奉被稱為「真榊」的盆栽供品，但應該不會前往參拜。

日本放送協會（NHK）報導，位於東京都九段的靖國神社，從21日起舉行為期3天的春季例大祭。由於安倍晉三今天另有行程，應該不會參拜靖國神社。

安倍晉三2012年第二次執政以來，每年春季與秋季例大祭，都供奉「真榊」；每年8月15日二次大戰結束日時，都以自民黨總裁身分，用私費供奉「玉串料（祭祀費）」。

另外，配合這次的春季例大祭，眾議院議長、參議院議長、厚生勞動大臣等人，也供奉「真榊」。

安倍晉三靖國神社自民黨

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