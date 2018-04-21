美國務院發布人權報告 譴責中、俄、北韓、伊朗

2018-04-21 06:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國務院20日發布2017年度「各國人權報告」，點名中國大陸、俄羅斯、伊朗、北韓每天都侵犯境內人士的人權，是造成不穩定的力量；報告指出，某些國家損害人民的基本尊嚴以及美國利益，應受道德譴責。

至於台灣部分，最主要關注的人權問題為官員貪腐，以及剝削外籍勞工。

國務院代理國務卿蘇利文20日在國務院發表人權報告時，提及幾個嚴重侵犯人權的國家，包括敘利亞、北韓、中國大陸、伊朗、委內瑞拉等；蘇利文並提及，美方譴責緬甸對洛興雅人的「種族清洗」以及對他們犯下的暴行。

蘇利文表示，中國大陸持續傳播其威權體制最糟糕的一面，包括限制社會運動者、言論自由等；中國大陸缺乏司法獨立，政府鎮壓獨立律師及嚴格控管訊息的行為破壞法治。

2017年度「各國人權報告」台灣部分指出，台灣的勞動法規未涵蓋家事勞工，使他們特別容易受到勞動剝削，在家事服務業、漁業、農業、製造業和營造業都發生強迫勞動的問題。

報告寫道，外籍勞工最容易成為強迫勞工的受害者，尤其是台灣籍漁船上的外籍漁工；部分勞力仲介向外籍勞工收取高額仲介費，讓他們難以支付，以債務強迫外勞工作。

此外，報告中的「可接受工作條件」指出，政府並非經常有效執法，違反法定工時的情況在各行業都很常見；政府在2016年增加勞檢次數，發現18.8%受檢企業有違法情事。

在言論與新聞自由部分，台灣獨立媒體非常活躍，可充分表達各種觀點，但公眾對於媒體所有權趨於集中對新聞自由的影響感到憂心；報告並列舉了一些媒體面臨的問題，包括有媒體工作者反應，面臨管理階層要求配合付費廣告提交新聞報導的壓力。

批評者表示，以新聞報導方式置入性行銷，會削弱新聞報導的客觀性，限制記者的自由，也破壞大眾對媒體的信任。