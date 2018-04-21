法國：拒絕與中國徒勞且毫無意義貿易對抗

2018-04-21 06:19 中央社 華盛頓20日綜合外電報導



法國今天批評華府貿易策略，要求將歐洲永久豁免於輸美鋼鐵關稅的徵收，並拒絕捲入一場與中國大陸「徒勞且毫無意義的」貿易對抗。

法新社報導，法國經濟部長勒麥爾（Bruno LeMaire）在世界銀行（WB）與國際貨幣基金（IMF）年度春季會議場邊表示：「我們對臨時豁免將不會感到滿意。」

他還表示，法國不會「捲進一個與中國對抗的局面」。

他說：「這將會是徒勞且毫無意義。」