殺了800人 西班牙分離組織ETA首次向受害者道歉

2018-04-21 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



西班牙巴斯克分離組織「巴斯克祖國與自由黨」（ETA）20日發表正式公告，向所有該組織謀求獨立運動中的受害者道歉。這是ETA成立近60年、從事武裝分離運動近40年歷史中，首次請求受害者原諒，也是最全面的道歉。

西班牙朝野沒有感謝ETA的悔過道歉，反對派批評道歉太遲，政府僅回應，道歉強化了西班牙民主與法制。

巴斯克地方報紙Gara刊登ETA的道歉聲明，上面寫道：「我們在長期的武裝鬥爭中造成巨大的痛苦…我們知道這樣的苦痛無法修補。我們要向所有ETA行動的受害者表達尊敬之意，不論他們是被殺害、傷害還是以任何其他方式受創。我們真的很抱歉。」

「出於武裝鬥爭的各種要求，我們的行動傷害了許多對這場衝突並無責任的人…我們請求這些人及其家屬原諒。」

受害者團體AVT領袖瑪麗亞‧柏朗哥批評，ETA的道歉對象不包括ETA認為「合法的攻擊目標」，如警員和政治人物，「ETA居然還區分該殺的和不該殺的人，邪惡又可恥」。

ETA在1959年佛朗哥將軍獨裁統治時期成立，目標是在西班牙北部和法國南部建立獨立的巴斯克國度。ETA在近40年的武裝鬥爭中，以暗殺、放炸彈、行刑式槍殺等手段殺害至少829人，直到2011年才宣布永久停火，希望與當局對話，但西班牙和法國政府都拒絕與他們接觸，要求他們無條件解散。去年ETA繳了械。

西班牙中央政府回應，ETA道歉顯示當局拒絕妥協是對的。