分享罵女記者文 印度政治人物刪文道歉

2018-04-20 23:25 中央社 新德里20日專電



一名印度人民黨領袖昨天在社群網站分享一篇文章，聲稱一名女子如果不跟大人物睡覺，就當不上記者或主播；他今天表示沒看完就分享文章，已刪文並發聲明道歉。

印度媒體報導，坦米爾那都省（Tamil Nadu）印度人民黨（BJP）領袖范卡塔拉曼（Sve ShekherVenkataraman）19日在臉書（Facebook）分享一篇文章，指質問坦省總督普羅希特（Banwarilal Purohit）的女記者目的是「誹謗總督和總理莫迪」，並聲稱新聞機構發生性侵案比大學還多，「一名女子如果不跟大人物睡覺，就當不上記者或主播」；文章批評坦省媒體「醜陋、粗俗」。

約100多名記者今天到清奈（Chennai）坦省印度人民黨總部外抗議。一名記者批評，印度人民黨領袖以這樣的方式發表自己的觀點，不僅詆毀記者，也貶損所有女性。

范卡塔拉曼是演員、劇作家和電影導演，大約12年前進入政壇，他分享文章的行為引發各界批評，這篇分享後來被屏蔽。

印度「國際亞洲新聞社」（ANI）今天引述范卡塔拉曼的聲明說，他沒讀完就分享文章，文章在他的朋友指正後立刻刪除，如果因此傷害任何人，這不是有意的，他衷心道歉。

在聲明中，范卡塔拉曼聲稱他不贊同這篇文章表達的觀點，還補充說他來自一個尊重女性的家庭。

印度人民黨坦省秘書長拉加萬（KT Raghavan）讚揚范卡塔拉曼立刻道歉，並稱這個問題應就此解決；他還稱，BJP不會提倡貶損女性的事。

印度各省的總督由中央政府任命，印度中央政府現在由印度人民黨領導的國家民主聯盟（NDA）執政。

范卡塔拉曼之前接受「印度快報」（The IndianExpress）採訪時表示，上述文章是他分享自一名美國BJP和莫迪支持者習魯馬賴（Thirumalai S），他分享前沒有完整閱讀這篇文章。

普羅希特18日因捲入一名大學教授要學生們為大學行政人員提供性服務案遭調查而召開記者會，被一名女記者問到尖銳問題時，拍打女記者臉頰並迴避問題。

在200多名記者連署要求普羅希特道歉等壓力下，普羅希特昨天發表道歉聲明，但卻聲稱此舉是欣賞這名女記者的問題，而把這名女記者視為自己的孫女，拍打女記者的臉頰。

不過，這名女記者表示，她接受普羅希特的道歉，但不相信普羅希特聲稱讚賞她的問題，而把她視為孫女的說法。