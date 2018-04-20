印度政府建議修法 性侵兒童罪犯判死刑

2018-04-20 23:26 中央社 新德里20日專電



印度中央政府今天告訴最高法院，有關保護兒童免於性侵的修法程序已經啟動，建議把性侵12歲以下兒童的罪犯判處死刑。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，代表印度中央政府的印度副總檢察長納拉辛哈（PS Narasimha）向最高法院首席法官米斯拉（Dipak Misra）率領的合議庭保證，中央政府已啟動保護兒童免於性侵法（POCSO）的修法程序。

納拉辛哈遞交一封印度婦女和兒童發展部（Ministry of Women and Child Development）給最高法院的信函，建議修改保護兒童免於性侵法，把性侵兒童的罪犯加重刑罰，判處死刑。

今年1月時，新德里發生8個月大女嬰遭性侵，而查摩與克什米爾省卡索亞（Kathua）同月也發生8歲女童遭8名男子性侵殺害，引起印度各地民眾對政府無法遏阻性侵案，尤其是性侵兒童案表達不滿，紛紛舉行示威活動。

有團體提出，把性侵12歲以下兒童犯罪者判處死刑的訴願，最高法院於是組成合議庭，要求中央政府對此表達意見。

訴願狀要求，性侵兒童案被害人應獲得100萬盧比（約新台幣近50萬元）賠償，同時保證在警方立案調查後的6個月內完成調查和審判，以阻止警方對性侵案消極處理。

在卡索亞8歲女童遭性侵案細節披露後不久，印度婦女和兒童發展部部長莫妮卡（Maneka Gandhi）上週指示，展開POCSO修法的相關工作。