親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨／陳師孟約談檢察官查「諷扁劇」 檢拒道歉

印度政府建議修法 性侵兒童罪犯判死刑

2018-04-20 23:26中央社 新德里20日專電

印度中央政府今天告訴最高法院，有關保護兒童免於性侵的修法程序已經啟動，建議把性侵12歲以下兒童的罪犯判處死刑

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，代表印度中央政府的印度副總檢察長納拉辛哈（PS Narasimha）向最高法院首席法官米斯拉（Dipak Misra）率領的合議庭保證，中央政府已啟動保護兒童免於性侵法（POCSO）的修法程序。

納拉辛哈遞交一封印度婦女和兒童發展部（Ministry of Women and Child Development）給最高法院的信函，建議修改保護兒童免於性侵法，把性侵兒童的罪犯加重刑罰，判處死刑。

今年1月時，新德里發生8個月大女嬰遭性侵，而查摩與克什米爾省卡索亞（Kathua）同月也發生8歲女童遭8名男子性侵殺害，引起印度各地民眾對政府無法遏阻性侵案，尤其是性侵兒童案表達不滿，紛紛舉行示威活動。

有團體提出，把性侵12歲以下兒童犯罪者判處死刑的訴願，最高法院於是組成合議庭，要求中央政府對此表達意見。

訴願狀要求，性侵兒童案被害人應獲得100萬盧比（約新台幣近50萬元）賠償，同時保證在警方立案調查後的6個月內完成調查和審判，以阻止警方對性侵案消極處理。

在卡索亞8歲女童遭性侵案細節披露後不久，印度婦女和兒童發展部部長莫妮卡（Maneka Gandhi）上週指示，展開POCSO修法的相關工作。

印度死刑

相關新聞

俄外長：蒲亭樂意與川普舉行峰會

2018-04-20 21:54

抗議俄政府 60名歐洲議會議員籲抵制世足

2018-04-20 21:30

殺了800人 西班牙分離組織ETA首次向受害者道歉

2018-04-21 00:02

李凈瑜訪歐尋求支持 德議員讚勇氣

2018-04-20 19:22

菲警長換人持續掃毒 13人拒捕被擊斃

2018-04-20 19:16

客機滑出跑道 尼泊爾首都機場關閉

2018-04-20 17:10

IMF總裁呼籲莫迪 關注印度婦女安全

2018-04-20 17:04

傳共軍南海叫陣澳洲軍艦 陸國防部：專業溝通

2018-04-20 16:47

杜特蒂將訪星出席東協峰會 料談南海

2018-04-20 16:25

印度女童遭輪姦後被勒斃 死前警察竟想「再性侵一次」

2018-04-20 16:24

奧地利2列火車撞擊事故 近40人輕傷

2018-04-20 16:02

日在野黨退出國會審議 朝野對決升高

2018-04-20 15:18

時代雜誌百大人物 南北韓領袖同時入選

2018-04-20 14:24

2018時代百大人物 川習金上榜

2018-04-20 13:44

影／告別卡斯楚時代 古巴新總統宣誓就職

2018-04-20 13:18

時代百大人物史上最年輕 總編：影響力正在改變

2018-04-20 11:23

時代雜誌百大人物 45名女性入選創新高

2018-04-20 11:19

澳軍艦行駛南海 遭大陸警告

2018-04-20 10:32

英國呼籲國協成員 齊禁塑膠吸管

2018-04-20 10:21

美參議員提案 盼助台重獲WHO觀察員地位

2018-04-20 10:13

「可以摸胸部嗎？」日本#MeToo 財務省高官性醜聞

2018-04-20 09:36

台女遊大馬遭搶頭部重傷 外交部盼儘速破案

2018-04-20 09:26

「時代」百大影響人物 習近平、金正恩都上榜

2018-04-20 09:12

法禁稱素食為「素肉」 違者罰1104萬元

2018-04-20 08:50

波頓會俄駐美大使 談美俄關係

2018-04-20 07:56

川安重申 釣魚台適用美日安保

2018-04-20 00:32

川金會若沒成效 川普：我會走人

2018-04-20 00:32

TPP有益美日？川安會爆歧見

2018-04-20 00:27

英女王盼 查爾斯王子任大英國協元首

2018-04-19 22:46

台灣女遊客馬國遇搶匪 拉扯間跌倒頭破血流

2018-04-19 21:38

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

查爾斯王子接大英國協元首 傳國協成員同意

2018-04-20 22:17

華南銀行在美反洗錢法遵不足 Fed發出禁制令

2018-04-20 06:48

澳軍艦行駛南海 遭大陸警告

2018-04-20 10:32

台積電財測拖累科技股 美股走低

2018-04-20 06:48

印度女童遭輪姦後被勒斃 死前警察竟想「再性侵一次」

2018-04-20 16:24

陸對美高粱祭重稅 美高粱貨船突調頭

2018-04-20 12:52

川普抨擊OPEC「人為」拉抬油價 國際油價立即由紅翻黑

2018-04-20 19:41

傳共軍南海叫陣澳洲軍艦 陸國防部：專業溝通

2018-04-20 16:47

台股ADR除聯電外全跌 台積電重挫5.7%

2018-04-20 07:11

竊賊偷走拖車 8000張迪士尼門票不翼而飛

2018-04-20 08:28

搶在歐盟新法生效前 臉書移出15億用戶隱私管轄權

2018-04-20 09:02

影／國會禮杖遭流氓當眾搶走 奈國議員全傻眼

2018-04-20 17:28

星巴克逮人風波 費城警方公開道歉

2018-04-20 09:13

美ICE掃蕩違反人權逃犯 4中國人全驅逐出境

2018-04-20 12:29

華爾街「無畏女孩」搬家 銅牛可能跟進

2018-04-20 10:56

外交政策雜誌：中國「交換師生」 在美校園設共黨支部

2018-04-20 12:37

中國搶占資通訊科技產業供應鏈 美示警

2018-04-20 09:49

貿易戰當頭 紐時：全球經濟危機四伏

2018-04-20 09:34

婆羅洲新種螞蟻 自爆噴毒保同伴

2018-04-20 21:51

華爾街日報：美中鬥法 科技業淪夾心餅乾

2018-04-20 08:37

影／美國汽車撞民宅 員警靠近查看下一秒...轟！

2018-04-20 12:45

李凈瑜訪歐尋求支持 德議員讚勇氣

2018-04-20 19:22

法禁稱素食為「素肉」 違者罰1104萬元

2018-04-20 08:50

金正恩同意搞直播 南韓：果然年輕

2018-04-20 14:16

川金會／金正恩座機老舊飛不遠 媒體點名這6地最可能

2018-04-20 13:29

影／軍隊儀式當玩笑？美士官拿恐龍玩偶宣誓遭解職

2018-04-20 12:45

發動機安檢建議 西南航空曾提出異議

2018-04-20 14:26

時代百大人物史上最年輕 總編：影響力正在改變

2018-04-20 11:23

大摩：比特幣價格低於這個水平 礦工就虧錢

2018-04-20 18:17

美國考慮動用緊急法來阻擋中國在美國高科技投資

2018-04-20 07:19

依台積電下修財測推測：iPhone X今年恐停產？

2018-04-20 22:57

萌寶寶進議場 美國參議員媽媽寫歷史

2018-04-20 15:01

菲警長換人持續掃毒 13人拒捕被擊斃

2018-04-20 19:16

律師老友警告川普：小心柯恩叛變

2018-04-20 13:40

台女遊大馬遭搶頭部重傷 外交部盼儘速破案

2018-04-20 09:26

美中貿易關係緊張 美學者：台灣應備好與美談判方案

2018-04-20 09:13

限制中國投資 美財政部擬動用緊急權力法

2018-04-20 14:40

北韓不要求美撤軍南韓？美：撤軍並非談判條件

2018-04-20 12:45

英國呼籲國協成員 齊禁塑膠吸管

2018-04-20 10:21

柯米備忘錄爆料 川普提議關記者堵洩密

2018-04-20 20:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top