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時代百大 川普、金正恩入榜

2018-04-21 00:37聯合報 記者林宸誼、編譯許祖菱／綜合報導

朝鮮半島局勢詭譎多變，北韓領袖金正恩(左起)、南韓總統文在寅、美國總統川普都進入...
朝鮮半島局勢詭譎多變，北韓領袖金正恩(左起)、南韓總統文在寅、美國總統川普都進入時代雜誌百大影響力人物榜。 美聯社
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美國「時代」雜誌二○一八年度全球百大影響人物名單十九日出爐，北韓領導人金正恩上榜，美國總統川普、大陸國家主席習近平、南韓總統文在寅、日本首相安倍晉三也都榜上有名。

「全球百大影響人物」名單分為先驅者、藝術家、領導者、偶像、企業巨頭等類別。名單包括四十五名女性，年齡四十歲以下者也多達四十五人，雙雙創下紀錄。

在領導者部分，除了金正恩、川普、習近平、文在寅、安倍晉三，紐西蘭女總理阿爾登、加拿大總理杜魯多、法國總統馬克宏、波多黎各首府聖胡安女市長克魯茲、倫敦市長卡恩，以及哈利王子與其未婚妻馬可也被選進名單。

金正恩今年活躍於世界舞台，包括派隊前往南韓參加平昌冬奧，又將在下周參加南北韓領袖高峰會，並同意暫停進行核武發展，金正恩果然「不負眾望」，被時代選為今年百大人物之一。

時代雜誌邀請嘉賓撰稿人一對一為入選百大影響力人物寫下評論。今年他們邀請脫北者李晛瑞撰寫金正恩評論。

李晛瑞寫道，金正恩雖在今年給世界帶來一絲希望，降低他「反派角色」形象，但北韓目前仍有逾十萬人必須在集中營面對死亡與虐待的威脅，並讓人民盲目地忠於國家政權，更稱金正恩仍是「地球上最危險的人物」。

而入選時代百大的五名佛州高中槍擊案倖存學生，則由美國前總統歐巴馬撰文。歐巴馬寫道，他們擁有年輕人特有的力量，以嶄新眼光看世界，拒絕舊約束、過時規範和時常假扮成智慧的懦弱。他們由槍擊案倖存者化身為運動人士，籌辦「為活命而走」（March for Our Lives）全國反槍枝暴力集會，令他深受啟發，「這是堅持美國可以更好的一股力量」。

其他入選者還有騰訊董事長馬化騰、特斯拉執行長馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯、美國名主持人歐普拉。

名單上最年輕的是以超人氣美劇《怪奇物語》竄紅的十四歲英國童星米莉．芭比．布朗。她年僅十二歲便加入劇組扮演擁有超能力的女孩「代號十一」（Eleven）。影集播出後布朗一砲而紅，精湛演技擄獲不少粉絲。

金正恩北韓川普

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