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馬克宏喊改革 梅克爾冷眼旁觀

2018-04-21 00:27聯合報 編譯陳韋廷／報導

法國總統馬克宏（左）十九日赴柏林和梅克爾（右）見面，為自己改革歐盟的願景尋求支持...
法國總統馬克宏（左）十九日赴柏林和梅克爾（右）見面，為自己改革歐盟的願景尋求支持。 法新社
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法國總統馬克宏十九日親訪柏林拜訪德國總理梅克爾，雙方同意在六月提出重要的歐盟改革方案。英國泰晤士報報導，當天馬克宏似乎想透過搬出兩國前領導人的成功合作夥伴關係來鞭策梅克爾，試圖說服她支持自己雄心勃勃的歐盟改革計畫。在宣傳他們的前任如阿登納與戴高樂等人時，馬克宏聲稱在歐洲目前也有類似的領導角色存在。

馬克宏此番談話被解讀成是對梅克爾是否想組成新的搭檔提出了挑戰，而在兩人的聯合記者會上，梅克爾顯得猶豫不決和謹慎，這位前「歐洲女王」似乎被馬克宏這位新王子帶入了困境。

對更大程度歐盟一體化從不熱衷的梅克爾，一直因德國大選席次減少而在國內受到阻撓，並面臨所屬政黨對馬克宏更大膽想法的強烈抵制。

抵達柏林前，馬克宏十七日在歐洲議會發表了激情洋溢演說，當時他警告說，除非進行徹底改革，否則歐陸可能會爆發「內戰」。

德國政界資深人士警告，當真正挑戰為控制移民時，馬克宏設立歐元區預算與財政部長與歐洲貨幣基金的計畫代價昂貴。

馬克宏在會談前說：「我們必須走在一起。這是個對歐洲未來具有決定性意義的時刻。」他概述了外部力量如貿易戰以及內部壓力如民粹主義抬頭對民主造成的威脅。「過去，我們的前輩們有抵禦不良傾向，甚而反擊他們的力量。這是我們所期望的。」

當馬克宏發言時，梅克爾在一旁面無表情地站著。馬克宏所提到的前輩則使人想起歐盟推手如阿登納和戴高樂、密特朗以及柯爾。

馬克宏曾多次呼籲加強「團結」，這在柏林被聽成是要德國提供更多資金。他告訴梅克爾說：「妳明白我們眼前還有很多工作要做。儘管這些挑戰似乎令人望而生畏，但它們將是值得的，我們可以成功。」

相比之下，梅克爾強調妥協的必要性。她對建立歐元區銀行監管共同體系的進展感到樂觀，但不太支持對歐洲賬戶持有人提供擔保的計畫。「我們希望確保責任和風險一致。我們同意需要團結，但競爭力也是必要的。」

她對沒有共同紓困基金的銀行同盟想法跟馬克宏不同，對競爭力的強調則指的是為改革希臘經濟而堅持的痛苦撙節措施與經濟自由化。

馬克宏梅克爾歐盟

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