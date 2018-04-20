李凈瑜訪歐尋求支持 德議員讚勇氣

2018-04-20 19:22 中央社 柏林20日專電



駐德代表謝志偉、德國國會人權委員會成員辛潘斯基、台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏（由左至右），共同出席聲援李明哲妻子李凈瑜的座談。 中央社 分享 facebook

李明哲的妻子李凈瑜近期在歐洲拜訪政界和人權團體，駐德代表處特別舉辦座談會，包括德國國會議員辛潘斯基、中國作家廖亦武、美國「對華援助協會」會長傅希秋等出席聲援。

李凈瑜表示，李明哲因與大陸網友分享台灣民主經驗，並協助偏鄉地區政治犯的家庭而被捕，目前被關在洞庭湖小島上的赤山監獄，與白色恐怖時期被關在綠島的政治犯一樣與世隔絕。

李凈瑜說，她從整理白色恐怖檔案的經驗，學到唯有不斷持續關注，被關獄中的政治犯心志才不會瓦解，她會繼續尋求各界聲援，不會輕易放棄。

德國國會人權委員會成員辛潘斯基（TankredSchipanski），對李凈瑜的勇氣表示敬意。他說，鑑於歷史教訓，德國憲法第一條就是「人的尊嚴不可侵犯」，對德國來說，人權不僅是道德和國際法的義務，也是外交政策的一環。

他強調，人權是人類社會共處的基礎，人權被侵犯的地方不可能有和平的發展，保障人權是台灣與德國共享的價值。

流亡德國的作家廖亦武表示，與強權鬥爭就是和遺忘的鬥爭，李凈瑜的勇氣和堅持，帶給他很大的啟發。

李凈瑜在「台灣關懷中國人權聯盟」理事長楊憲宏等人陪同下，18日到英國國會出席聽證會，隨後前往德國國會，與人權委員會成員會晤。

她還將前往德國外交部會晤人權特使柯夫勒（Baerbel Kofler），再往荷蘭及布魯塞爾歐盟總部尋求支持。