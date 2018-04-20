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印度人民黨領袖分享污辱女性文章 引發示威

2018-04-20 19:19中央社 新德里20日專電

正當印度人民黨領袖捲入兩起性侵案之際，又一印度人民黨領袖昨天在臉書分享文章稱，女性必須與大人物睡覺後才能成為記者或主播，今天引發爭議及示威活動。

新德里電視台（NDTV）及印度快報（IndianExpress）報導，坦米爾那都省（Tamil Nadu）印度人民黨（BJP）領袖范卡塔拉曼（S. VE. ShekherVenkataraman）為替坦省總督普羅希特（BanwarilalPurohit）拍打女記者臉頰而道歉抱不平，分享引發爭議的文章。

報導說，范卡塔拉曼昨天在臉書（facebook）分享文章說，這些（使用貶抑詞）質問總督的女性，目的是為「誹謗總督和總理莫迪」；媒體機構發生性侵案比大學還多，「一個女性如果不跟大人物睡覺，就不能成為記者或主播」；文章批評坦省媒體「醜陋、粗俗」。

上述言論引各界批評，這篇分享後來被屏蔽。

清奈的媒體從業人員今天為抗議范卡塔拉曼上述行為，前往位於清奈的BJP坦省總部抗議。

印度各省的總督由中央政府任命，印度中央政府現在由BJP領導的國家民主聯盟（NDA）執政。

范卡塔拉曼在接受「印度快報」採訪時聲稱，上述文章是他分享自一名美國BJP和莫迪支持者習魯馬賴（Thirumalai S），他分享前沒有完整閱讀這篇文章，他絕不會用污穢言語攻擊任何人，但想刪除文章已遭臉書屏蔽，他在接下來24小時也無法登入自己的臉書帳號。

普羅希特18日因捲入一名大學教授要學生們為大學行政人員提供性服務案遭調查而召開記者會，被一女記者問到尖銳問題時，拍打女記者臉頰並迴避問題。

在200多名記者連署要求普羅希特道歉等壓力下，普羅希特於隔天發表道歉聲明，但卻聲稱此舉是欣賞這名女記者的問題，而把這名女記者視為是自己的孫女，拍打了女記者的臉頰。

不過，這名女記者表示，她接受普羅希特的道歉，但不相信普羅希特聲稱讚賞她的問題，而把她視為孫女的說法。

印度主播

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