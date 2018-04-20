陳忠投書印尼媒體 籲挺台參加WHA

2018-04-20 17:40 中央社 雅加達20日專電



印尼「羅盤報」今天刊登駐印尼代表陳忠投書指出，台灣基於貢獻「衛生專業」及維護「健康人權」，爭取參與第71屆WHA的機會。

陳忠在「羅盤報」（Kompas）投書指出，世界衛生組織（WHO）憲章揭示：「健康是基本人權，是普世價值，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境而有所分別。」 然而，2017年台灣未受邀以觀察員身分出席第70屆世界衛生大會（WHA），誠為諷刺。

投書提到，台灣為維護2300萬人民的健康，以及為區域乃至全球的防疫網絡做出貢獻，仍積極尋求參與WHA和WHO（世界衛生組織）相關技術性會議的機會。

陳忠表示，台灣位於東亞樞紐，與鄰近國家傳染病發生態樣相似，且人員往來頻繁，因此容易發生傳染病原跨國傳播、交互感染，進而導致基因重組或變異而衍生新興傳染病原。

他說，台灣無法出席WHA及全面參與WHO相關技術性會議、機制及活動，因此相較於WHO會員國，台灣取得疫病及醫衛資訊的時效多有延宕，資訊內容也不完整，形成全球衛生安全體系及健康人權的嚴重缺口。

陳忠強調，台灣需要WHO，WHO也需要台灣的參與，以建立健全的全球衛生體系。

他指出，例如WHO的核心目標為提升全球人類健康水準，達成此目標的方式之一是推動「全民健康覆蓋」（Universal Health Coverage），而台灣是亞洲地區最早落實全民健康保險制度的國家，納保率達99.9%，台灣有意願也有能力與WHO及各國分享相關經驗。

此外，投書指出，近年來，台灣已建構完善的防疫體系，並辦理多場國際訓練營，以提升亞太及東南亞地區因應伊波拉病毒、中東呼吸症候群（MERS）、登革熱及茲卡病毒（Zika virus）的防疫能量。

陳忠表示，台灣將基於貢獻「衛生專業」及維護「健康人權」的立場，持續務實地爭取參與今年5月第71屆WHA的機會。