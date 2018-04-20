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美國會報告點名 華為、中興、聯想涉間諜活動

2018-04-20 06:02聯合報 記者張加╱即時報導

美國國會報告點名華為、中興通訊、聯想三家中國大陸企業可能進行間諜活動，以提高中企...
美國國會報告點名華為、中興通訊、聯想三家中國大陸企業可能進行間諜活動，以提高中企競爭力並促進政府利益。歐新社
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美國國會「美中經濟與安全審查委員會」19日發布報告指出，中國大陸政府可能支持某些企業進行間諜活動，以提高中企競爭力並促進政府利益；報告點名華為、中興通訊、聯想三家中國大陸企業。

「美中經濟與安全審查委員會」（US-China Economic and Security Review Commission）19日發布報告，探討中國大陸供應鏈對美國資通訊科技（ICT）的影響。

報告明確指出，中國大陸不是美國盟友，也不會在短時間內成為美國盟友，且中方一再涉及竊取與濫用智慧財產權，以及國家主導的經濟間諜活動；中國大陸政府政策旨在建立與支持國家龍頭企業，以進一步推動政府的戰略目標。

報告寫道，政府的支持可採取許多種形式，但通常包括優惠貸款，在政府招標時獲優先選擇，有時還包括在受保護產業擁有壟斷地位。

美國國會報告點名華為、中興通訊、聯想三家中國大陸企業可能進行間諜活動，以提高中企...
美國國會報告點名華為、中興通訊、聯想三家中國大陸企業可能進行間諜活動，以提高中企競爭力並促進政府利益。歐新社
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報告指出，就國家龍頭企業而言，支持的方式似乎還包括官方批准或進行企業間諜活動，旨在提高中企競爭力，同時促進其它可能的政府利益；華為、中興通訊、聯想是三家具有部分上述特點的中國大陸ICT企業。

該報告建議，美國政府需要對ICT供應鏈風險管理的國家戰略，提倡供應鏈透明化，制定具前瞻性的政策等。

此外，美國海軍部長史賓塞（Richard Spencer）19日在參議院軍委會聽證會也提及華為，他表示，有次要簽合約時，發現廠商的合資夥伴是華為，因此馬上停住，並表示不使用任何華為產品或軟體；史賓塞說，事態嚴重，中國大陸不僅在南海採取行動，而是全方位。

美國商務部日前公布一項禁令，禁止美國企業未來7年內向中興通訊出售零件。

間諜南海

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