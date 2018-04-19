美裁軍大使：川普談生意能力 川金會成敗關鍵

2018-04-19 23:25 中央社 日內瓦19日綜合外電報導



美國裁減軍備大使伍德今天表示，美國總統川普和北韓領袖金正恩間的會談，將努力促成北韓非核化的「具體」行動。而川普談生意的「能力」，對於達到目標將至關重要。

法新社報導，美國駐聯合國裁減軍備會議（Conference on Disarmament）大使伍德（Robert Wood）告訴記者：「我們不想重蹈過去幾年經歷，用一步一步來的方式，最後仍換得北韓的背棄。」

在聯合國裁減軍備會議上，伍德經常和平壤的外交官針鋒相對。他今天還表示，「這是我們堅持要有具體步驟的原因」，美國需要見到北韓採取「大膽行動」。

伍德說，針對川普和金正恩可能舉行的高峰會，華府仍在進行策略規劃。他表示，這樣的會議「十分重大」，是「我們當中許多人從沒想過會發生」的事。

當被問到，與金正恩協商時，美方是否計畫仰賴川普談生意的技巧，伍德回答，川普的「能力將會非常重要，但如同其他任何事，一個巴掌拍不響」。

伍德說：「川普總統是聰明的生意人。人們不應低估他。假使舉行會談，這會是風險很高的談判。」

伍德還表示，儘管持續有外交進展，但他仍計畫利用即將到來的禁止核子擴散條約（NPT）檢查行動，對北韓施加「最大限度壓力」。