川安重申 釣魚台適用美日安保

美國總統川普夫婦（左二、右二）十八日在佛州海湖莊園以晚宴款待日本首相安倍晉三夫婦（左一、右一）。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普與日本首相安倍晉三十七日至十八日在佛州「海湖莊園」舉行雙邊會談，白宮十八日就「川安會」發布新聞資料指出，川安重申「美日安保條約」第五條適用於在東海的釣魚台列嶼，反對任何企圖改變現狀的片面行動。

去年川普與安倍在白宮首次舉行峰會後，白宮發布的聯合聲明提及釣魚台部分則指出，雙方確認「美日安保條約」第五條適用於釣魚台列嶼，反對任何片面破壞日本對釣魚台列嶼行政權的行動。

川普與安倍十八日舉行聯合記者會時，並未提及南海與東海；白宮稍晚發布的新聞資料指出，雙方談論了美日防務、印太地區、航行自由、南海爭端、釣魚台等。

關於南海爭端，白宮表示，川普與安倍都認為包括中國大陸在內的南海聲索方應該停止對有爭議的地物軍事化，聲索方應根據海洋法公約，以和平方式控管並解決爭端，充分尊重仲裁等法律與外交程序，並將這些原則納入東協與中國大陸協商的「（南海）行為準則」。

此外，川普與安倍確認自由與開放印度太平洋地區的重要性。白宮發布的新聞資料以「總統川普與首相安倍的峰會」為題，未註明為聯合聲明。

在川安會之際，中共人民解放軍現役將校十九日參訪日本陸上自衛隊仙台基地。這是自二○一二年日本政府將釣魚台列嶼「國有化」之後，雙方六年來首度推動防衛交流，也反應中日關係回溫。

中方訪問團由人民解放軍少將慈國巍率團，共廿五名現役將校。慈國巍表示，這是為實現雙方的友情、和平，深化相互理解與信賴深具意義的交流，相隔六年重新推行，希望今後也能持續下去。訪問團十五日抵達日本，十七日拜會了防衛大臣小野寺五典，參訪地點包括仙台、靜岡等地。