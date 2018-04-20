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川金會若沒成效 川普：我會走人

2018-04-20 00:32聯合報 華盛頓記者張加／十八日電

美國總統川普（右）和日本首相安倍晉三（左）十八日在佛州海湖莊園舉行記者會時握手。...
美國總統川普（右）和日本首相安倍晉三（左）十八日在佛州海湖莊園舉行記者會時握手。 路透
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美國總統川普十八日表示，將在未來幾周與北韓領導人金正恩會面，討論朝鮮半島去核化；但川普表示，如果美國認為會議不會成功，就不舉行「川金會」，如果他在會中覺得沒有成效，會離開會談。

川普指出，他與日本首相安倍晉三重申，美國與日本在北韓問題上會密切合作。川普說，不會重複前任政府的錯誤，對北韓的最大施壓將持續，直到北韓去核化。

安倍與川普十八日在佛州「海湖莊園」進行一系列雙邊會議之後，晚間舉行聯合記者會，談及北韓核議題、美日貿易、遭北韓綁架日人等話題；川普承諾，美方將盡力讓遭北韓綁架的日人重回家園。安倍則感謝川普大力相挺。

川普在記者會上表示，他將與金正恩會面討論朝鮮半島去核化問題，希望會議取得巨大成功，這對北韓和世界而言都是重大事件。

川普回答問題時說，希望「川金會」成功，但如果覺得它不會成功，就不會舉行；若他認為這場會談不會很有成效，就不會去，而如果他在會中覺得沒有成效，他就會離開。川普說，「我喜歡一直保持彈性，我們會始終保持彈性」。

在川安聯合記者會前，川普也主動向媒體表示，中央情報局局長、國務卿提名人龐培歐日前已秘密赴北韓與金正恩會面，且與金正恩相處得很好，真的很棒。

此外，川普在聯合記者會中提到，他想公開感謝中國大陸國家主席習近平，因為習近平在解決北韓問題方面，為現今美國政府所做的一切超過對過去其他政府。川普還說，「他（習近平）非常棒，他能做得更好嗎？我總是說，是的。」

日本時事通信社引述日本政府消息人士報導，日本和美國政府正展開協調，要求北韓於二○二○年川普這個任期結束前，實現全面非核化。報導稱，美日兩國打算在南韓協助下，施壓要求北韓放棄核武和飛彈計畫，在北韓採取具體行動銷毀核武開發設施前，將繼續維持施壓。

川普北韓金正恩習近平安倍晉三

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