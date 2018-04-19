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噁！這些私宰雞做「米血糕」 你敢吃嗎

狄亞士─卡奈當選古巴新任總統

2018-04-19 22:31中央社 哈瓦那19日綜合外電報導

古巴國營媒體報導，狄亞士─卡奈（Miguel Diaz-Canel）今天正式當選為古巴總統，接替勞爾．卡斯楚（Raul Castro）遺缺。這是個歷史性交接，終止了卡斯楚兄弟60年來統治。

現年57歲的狄亞士─卡奈是唯一總統候選人，官方新聞網站古巴辯論（Cubadebate）報導，他在國會「全國人民權力大會」（National Assembly）可能投下的604票中，獲得603票支持，當選總統，任期5年。

古巴卡斯楚

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