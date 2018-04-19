中英領導人通話 習近平籲敘利亞局勢盡快降溫

2018-04-19 22:29 中央社 台北19日電



中國國家主席習近平。 新華社 分享 facebook

中國官媒新華社報導，中國國家主席習近平今天應約與英國首相梅伊通電話時，表達中方不贊成在國際關係動用武力，希望敘利亞局勢盡快降溫，並對疑似化武襲擊展開全面、公正、客觀的調查。

不過對於英國首相辦公室事後指兩人在通話中均同意「任何人在任何地方基於任何目的使用化學武器，都是不可接受的。」新華社的報導隻字未提。

根據報導，中英領導人今天通話除表達積極推進兩國關係「黃金時代」，還就敘利亞局勢和國際貿易問題等交換了看法。

報導指出，習近平向梅伊表示，中方高度關注敘利亞局勢發展，歷來不贊成在國際關係中動輒使用武力，主張尊重各國的主權獨立和領土完整，按照國際社會公認的規則行事。

他說，當前要盡快使局勢降溫，避免衝突激化、擴大化。對敘利亞疑似化武襲擊問題要進行全面、公正、客觀調查，得出經得起歷史檢驗的可靠結論，並努力推動敘利亞問題政治解決盡快取得進展。中方願同國際社會有關各方一道，為推動敘利亞問題妥善解決繼續作出努力。

習近平並表示，中英兩國都是經濟全球化的受益者和支持者；中方願同包括英方在內的各方一道，繼續秉持支持自由貿易的正確立場，積極維護多邊貿易體制，共同建設開放型世界經濟。

報導稱，梅伊表示，英方同中方一樣支持自由貿易和開放型經濟。英方願同中方就相關國際和地區問題保持溝通。