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TPP有益美日？川安會爆歧見

2018-04-20 00:27聯合報 華盛頓記者張加、東京記者蔡佩芳／連線報導

美國總統川普（右）和日本首相安倍（左）這次會談觸及北韓、南海爭端、釣魚台等議題。...
美國總統川普（右）和日本首相安倍（左）這次會談觸及北韓、南海爭端、釣魚台等議題。（美聯社）
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美國總統川普日前指示經貿官員研究是否重新進入跨太平洋夥伴協定（TPP），但他十八日與日本首相安倍晉三舉行共同記者會時卻說，「我不想回去TPP」，聲稱除非他們提出令美國無法拒絕的協定，否則美方不會重返；安倍則說，他知道美國想談雙邊貿易協定，但TPP對美日最好。

川普與安倍十七日、十八日在佛州「海湖莊園」舉行一系列雙邊會議，十八日晚間召開聯合記者會，川普稱安倍為「非常強硬的談判代表」；從川安兩人對美日雙邊貿易協定、TPP、鋼鋁關稅等議題的發言可知，雙方在經貿方面立場不同，且尚未達成具體共識。

聯合記者會中，安倍提及雙方同意建立一項新經貿對話，一名記者追問，所謂新經貿對話是朝美日自由貿易協定（FTA），還是TPP？

安倍表示，雙方達成共識，將展開洽談一項自由、公平、互惠的貿易協議，且符合兩國利益。

安倍並指出，美國對雙邊協定感興趣，「我們知道這一點」，但日方的立場是，TPP對兩個國家都是最好的；安倍說，日方將基於如此立場進行對話。

「我不想回去TPP。」在安倍之後回答的川普直說，「如果他們提供一個就美國角度無法拒絕的協定，才會回去。」

川普表明他更喜歡雙邊貿易協定，因為這樣對美國以及美國勞工更好。

「我更傾向雙邊協定，直接與日本達成協定。」川普說，「我們正在談判，我希望與日本談判『一對一』協定，這就是現在的情況。」

此外，川普指出，美日貿易逆差龐大，美國祭出「二三二措施」對進口鋼鋁加徵關稅，如果美日能夠達成一項新的協定，雙方肯定會討論鋼鋁關稅；川普還稱，期待在未來的某個時間點，能豁免日本。

川普TPP安倍晉三

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